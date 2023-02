JK spricht über Popovic und darüber, warum sie Zvezde Granda verlassen hat

Die Folksängerin Jelena Karleusa meldete sich in den sozialen Netzwerken zu Wort und antwortete Sasa Popovic, der sagte, sie wird jetzt um 300 Prozent mehr bezahlt als vor ihrem Engagement bei der Show „Zvezde Granda“. Karleusa konterte auf ihrem Instagram-Profil und verriet, dass sie für „Zvezde Granda“ überhaupt nicht bezahlt wurde.

„Ich liebe Sale. Leider ist alles wahr, was er gesagt hat. Es ist wahr, dass ich in meiner gesamten Karriere verboten wurde, was die harte und traurige Wahrheit meines Lebens und meiner Karriere ist. Eine große Ungerechtigkeit und eine Verletzung der Menschenrechte, oder? Es stimmt auch, dass sich mein Honorar für Konzerte um 300 Prozent erhöht hat, also dreimal so hoch. Jetzt bin ich die Bestbezahlte! Er hat mir zwar die Hand gereicht, als es niemand wollte, aber deswegen habe ich sechs Jahre ohne Honorar gearbeitet, weil ich ein ehrlicher und guter Mensch bin, der alles zu schätzen weiß. Ich schulde ihm nichts mehr. Ich glaube, dass „Zvezde Granda“ den größten Höhepunkt und die größte Blütezeit nur mit mir hatte. Es stimmt auch, dass seit ich nicht mehr dort bin, niemand mehr die Show schaut. Jeder weiß das“, schrieb JK.

Sie erklärte ebenso den Grund, warum sie diesen Musikwettbewerb verlassen hatte.

„Ich bin gegangen, weil sie mich nach sechs Jahren nicht angemessen bezahlen wollten. Nicht Sasa, aber die Produktion. Ich denke, es wäre viel besser gewesen, wenn sie mich bezahlt hätten. Und schließlich, mein lieber Sale, wenn „Zvezde Granda“ so magisch ist, warum ist dann niemandem anderen das Honorar so gestiegen, nur mir? Die Antwort ist einfach: weil ich dafür gekämpft habe. Ich werde wiederholen, dass „Zvezde Granda“ ohne mich nicht existiert. Niemand schreibt über die Show, außer wenn du mich in den Medien erwähnst oder wenn ein Kandidat mein Lied singt. Daher rate ich dir, einen speziellen Teil bei der Show einzuführen, wie „JK Block“, in dem nur meine Songs gesungen werden“, schrieb Karleusa auf ihrem Instagramprofil.

➤ Zur Erinnerung: Sasa Popovic war Gast in der Sendung „Puls Srbije“ auf Kurir TV und erklärte, dass der Preis für Karleusas Auftritt dank der populären Musikshow drastisch gestiegen sei.

„Ich respektiere Jelena Karleusa wirklich, daran ist nichts auszusetzen. Sie war sechs Jahre in ‚Zvezde Granda“ dabei. So viel sie für die Show bedeutete, so viel bedeutete für sie auch die Show. Ich sage Ihnen aber, dass sie ihre Gage von 2015 bis 2020 um 300 Prozent erhöht hat – Jelena Karleusa wurde bis 2015 vom gesamten nationalen Fernsehen ausgeschlossen. Sie sagte es selbst in der Show und dankte mir dafür, dass ich ihr die Chance gegeben habe, sich durch diesen Wettbewerb zu präsentieren. Jelena Karleusa konnte sich 6 Jahre lang jeden Samstag ausdrücken, und das tat sie. Sie sprach über Sänger, Musikszene, Geschichte, Politik und soziale Themen. Sie hat sicherlich viel beigetragen, aber wir taten das auch für sie“, sagte Popovic.