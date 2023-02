Neuer 200-Euro-Bonus: Nur so bekommt ihr das Geld!

Neuer Geldbonus: Für viele Österreicher gibt es jetzt noch einmal 200 Euro mehr auf das Konto.

Im Jahr 2022 hat die österreichische Bundeshauptstadt Wien den Wiener Haushalten ohne große Umstände einen Energiebonus ausgezahlt, der nun in die zweite Runde geht. Der Wiener Energiebonus 2023 soll dazu dienen, die gestiegenen Energiekosten abzufedern und wurde von der Stadtregierung angekündigt. Die Auszahlung des Bonus ist erneut schnell und unbürokratisch geplant. Im vergangenen Jahr haben bereits 585.800 Wiener Haushalte vom Wiener Energiebonus ’22 profitiert. Für jene, deren Einkommen und Umstände sich seitdem nicht geändert haben, erfolgt die automatische Auszahlung des neuen Bonus.

Wer im Jahr 2022 bereits den Energiebonus ’22 erhalten hat, wird im April automatisch die 200 Euro des Energiebonus ’23 auf sein Konto gebucht bekommen. Für all jene Wiener Haushalte, die bisher noch keinen Energiebonus beantragt oder erhalten haben, besteht die Möglichkeit, diesen Bonus für das vergangene Jahr 2022 noch einfach zu beantragen. Laut Mario Dujakovic, dem Mediensprecher von SPÖ-Stadtrat Peter Hacker, erhalten Antragsteller, die bis zum 25. März ihre Anfrage stellen und alles passt, den Bonus ’23 automatisch. Falls die Beantragung jedoch zwischen dem 26. und 31. März 2023 erfolgt, müssen zwei separate Anträge gestellt werden.

Ab dem 1. April 2023 wird ausschließlich der Energiebonus ’23 ausgezahlt. Zu diesem Zweck werden wiederum etwa eine Million Briefe an alle Wiener Haushalte verschickt. In diesen Schreiben wird vermerkt, ob der Energiebonus ’23 automatisch gewährt wird oder ob ein Antrag erforderlich ist. Für den Fall, dass sich die Haushaltskonstellation geändert hat oder der Energiebonus ’22 bisher nicht beantragt wurde, erhalten die Empfänger einen Brief mit einem personalisierten Passwort, um den Antrag für den Energiebonus ’23 online stellen zu können, wie Mario Dujakovic, der Mediensprecher von SPÖ-Stadtrat Peter Hacker, erklärt. Ab dem 11. April beginnen dann die Überweisungen an diejenigen, die bereits den Energiebonus ’22 erhalten haben.