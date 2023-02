Schwiegermutter stillt Bräutigam – Braut erwischt sie

Eine Hochzeit ist ein unvergesslicher Moment im Leben zweier Menschen, der sorgfältig geplant und vorbereitet wird. Doch was passiert, wenn in letzter Minute etwas geschieht, das alles auf den Kopf stellt? So erging es einer Braut, die kurz vor ihrer Traumhochzeit eine schockierende Entdeckung machte – ihr zukünftiger Ehemann wurde von seiner Mutter auf der Toilette gestillt. Ein solch ungewöhnliches Verhalten wirft Fragen auf und führt zu einer unerwarteten Wendung in diesem sonst so festlichen Anlass.

In einer Episode des britischen Podcasts „The unfiltered Bride“ enthüllte die Hochzeitsplanerin Georgie Mitchell eine erstaunliche Geschichte, die sie von einer Stylistin namens Jenny erfahren hatte. Jenny hatte Georgie von einem Vorfall berichtet, der ihre Arbeit an einer Hochzeit komplett auf den Kopf gestellt hatte. Diese außergewöhnliche Geschichte sorgte für Aufsehen und löste eine Welle der Empörung aus.

Georgie Mitchell berichtete weiter in der Podcast-Folge, dass die Stylistin Jenny der Braut gerade das Make-up auftrug und ihr die Haare hochsteckte, als die Braut plötzlich auf Toilette musste. Zu diesem Zeitpunkt war alles für die bevorstehende Zeremonie vorbereitet, und der große Moment stand unmittelbar bevor.

Großer Schock

„Doch sie sah etwas auf der Toilette, das sie die Hochzeit absagen ließ“, erzählt Georgie und lässt Beth erraten, was passierte. Diese konnte es nicht erraten, also ließ sie die Bombe platzen. „Ihr Verlobter wurde auf der Toilette von seiner Mutter gestillt.“

Beth war sprachlos, als sie von der unglaublichen Situation erfuhr. In der Podcast-Folge „The unfiltered Bride“ berichtet die britische Hochzeitsplanerin Georgie Mitchell von einem Vorfall, der eine Hochzeit in letzter Minute platzen ließ. Die Braut hatte sich von der Stylistin Jenny das Make-up auftragen lassen und die Haare hochstecken lassen, als sie kurz vor der Zeremonie auf die Toilette musste. Dort erfuhr sie, dass ihr zukünftiger Ehemann regelmäßig von seiner Mutter gestillt wird, um die Milchproduktion aufrechtzuerhalten. Die Braut war so aufgelöst, dass sie die Hochzeit kurzerhand abblies und keine Bereitschaft zeigte, ihn zu küssen, wenn der Pfarrer sie dazu auffordern würde. Georgie und Beth waren sich einig: Das geht absolut zu weit und ist ein absolutes No-Go.