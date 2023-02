Mutter tötet neugeborenes Baby direkt nach der Geburt

In Kapfenberg hat sich ein tragischer Vorfall ereignet: Bei einem Rettungseinsatz wurde ein totes Neugeborenes in einer Wohnung entdeckt. Die Behörden gehen von einem Tötungsdelikt aus und ermitteln derzeit intensiv zu den Hintergründen des Vorfalls. Die Tat hat in der Region für Bestürzung und Entsetzen gesorgt.

Zu dem Rettungseinsatz war es am Mittwoch gegen 14.30 Uhr gekommen, da von Zeugen eine stark blutende Frau im Wohnhaus wahrgenommen wurde.

Im Zuge eines Rettungseinsatzes in einer Wohnung in Kapfenberg wurde von den Rettungskräften ein schrecklicher Fund gemacht: Ein lebloser Neugeborener wurde in der Wohnung einer 27-jährigen Frau entdeckt. Trotz des Einsatzes einer Notärztin konnte nur noch der Tod des Säuglings festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von einem Tötungsdelikt aus.

Aufgrund der Spurenlage steht nun die 27-jährige Mutter im Tatverdacht, ihren Sohn nach der Hausgeburt getötet zu haben. Die Frau wurde aufgrund ihres massiven Blutverlusts in ein Krankenhaus eingeliefert und ist derzeit nicht vernehmungsfähig.

Die Ermittlungen werden von der Außenstelle des Landeskriminalamtes Steiermark in Niklasdorf geführt.