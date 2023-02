Junge (14) borgt heimlich Auto seiner Eltern aus: Spritztour endet mit Unfall

Ein 14-jähriger Junge aus Biesenthal (Brandeburg, Deutschland) hat sich heimlich die Autoschlüssel von seinen Eltern geschnappt und das Auto für einen Ausflug mit seinem jüngeren Bruder „ausgeborgt“.

Doch die Spritztour fand sehr bald ein jähes Ende.

Polizeibeamte wollten das Fahrzeug am Samstagnachmittag in der Uhlandstraße anhalten, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Am Steuer saß ein 14-jähriger Junge, auf dem Beifahrersitz sein neunjähriger Bruder. Der Teenager wollte auf das Signal der Polizei nicht anhalten. Kurz darauf kollidierte er mit einem geparkten Fahrzeug.

➤ Der 14-Jährige hatte sich laut Polizei den Fahrzeugschlüssel ohne Wissen seiner Eltern geschnappt.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.