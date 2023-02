Wie zwei Mitarbeiter in einen Schokoladentank stürzten

Ein Produktionsstandort des Süßwarenherstellers Mars, in dem die M&Ms und Mars-Riegel hergestellt werden, wurde nach einem etwas bizarren Unfall, bei dem zwei Arbeiter in einen Schokoladentank gefallen waren, mit einer Geldstrafe von 13.585 Euro (14.500 US-Dollar) belegt.

In Juni 2022 kam es in dem Produktionsstandort von Mars Wrigley in Elizabethtown im US-Bundesstaat Pennsylvania nämlich bei Reinigungsarbeiten zu einem Unfall. Zwei Mitarbeiter fielen bei Reinigungsarbeiten in einen zum Teil gefüllten, riesigen Schokoladentank. Die beiden Arbeiter wurden dabei nicht schwer verletzt.

Die beiden Mitarbeiter, die von einer externen Vertragsfirma beschäftigt waren, seien während der Durchführung von Wartungsarbeiten am Standort Elizabethtown in einen teilweise gefüllten Schokoladentank gefallen, teilten die Behörden mit.

Laut Medien stand der Tank zum Zeitpunkt des Unfalls hüfthoch in Schokolade, und die Ersthelfer mussten ein Loch in den Tank schneiden, um die Arbeiter zu befreien, die alleine nicht hinausklettern konnten. Es handelt sich um zwei Leiharbeiter einer Vertragsfirma. Es ist noch unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die beiden Arbeiter waren angeblich gar nicht befugt, an den Tanks zu arbeiten, sie waren auch nicht entsprechend geschult und ausgerüstet.

➤ Mars Wrigley produziert Schokolade, Kaugummi, Pfefferminzbonbons und andere Süßwaren.

Die beiden Unternehmen fusionierten 2008, als Mars nach dem Erwerb der restlichen Anteile des Milliardärs Warren Buffett die volle Kontrolle über Wrigley erlangte.