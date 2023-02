Junge aus Bosnien sammelt Spenden für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien (VIDEO)

Der 12-jährige Benjamin Mehanovic aus Bosnien und Herzegowina hat 810 Euro für die Opfer der verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien gesammelt und auf ein Spendenkonto eingezahlt. Dazu verkaufte er tagelang Tee auf der Straße.

Benjamin zahlte die gesammelte Spende für die Erdbebenopfer zusammen mit seinen Eltern Edin und Amra Mehanovic und seinem Freund Bilal Andeli auf ein Zweckkonto bei der Turkish Ziraat Bank in Sarajevo ein.

Der 12-jährige Benjamin besucht die siebte Schulstufe an der Grundschule Skender Kulenovic im Bezirk Dobrinja von Sarajevo. Nach dem Erdbeben baute er seinen kleinen Stand an einem belebten Platz in Sarajevo auf und verkaufte Tee an die Passanten, um Geld für die Menschen in den von den Erdbeben zerstörten Gebieten zu sammeln. Über die rührende Geste und das riesige Engagement des kleinen Jungen aus Sarajevo wird nicht nur am Balkan berichtet, seine Geschichte fand großen Anklang auch in den türkischen Medien.

Der Botschafter der Republik Türkei in Bosnien und Herzegowina, Sadik Babur Girgin, besuchte Benjamin letzte Woche an seinem Teestand. Girgin dankte Benjamin für seine Hilfsbereitschaft für die Opfer des Erdbebens.

➤ Dass Benjamins Geschichte auch in der Türkei bekannt ist, bestätigte auch der Außenminister der Republik Türkei, Mevlüt Çavuşoğlu, der sich neulich nach einem Treffen mit dem Außenminister von Bosnien und Herzegowina, Elmedin Konakovic, in Ankara bei dem 12-jährigen Jungen für sein Engagement für die Opfer des Erdbebens bedankte.

„Trotz allem sehen wir so viel Liebe. Wie Sie in den Nachrichten gesehen haben, verkauft unser 12-jähriger Bruder Benjamin Mehanovic Tee auf der Straße und sammelt Spenden, und dafür möchte ich ihm danken“, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu.