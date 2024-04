Trotz sinkender Energiepreise: Stadt Wien hält an erhöhten Eintrittspreisen fest

Während die Wetterprognosen für das kommende Wochenende sommerliche Temperaturen von bis zu 27 Grad Celsius versprechen, dürfte der Blick auf die neue Preisliste manchen Badegast ins Schwitzen bringen.

Saisonstart mit Eröffnungsparty

Die Vorfreude auf den ersten Sprung ins kühle Nass ist besonders in Wien spürbar, wo das Privatbad Schönbrunn bereits am Samstag, dem 27. April, mit einer großen Opening-Party in die Saison startet. Auch in Niederösterreich erwartet Wasserratten ein vergnüglicher Saisonauftakt in den Freibädern Akademiebad und Aqua Nova in Wiener Neustadt.

Preiserhöhung auch für Kinder

Ab dem 1. Mai öffnen dann die öffentlichen Freibäder landesweit ihre Pforten, getreu der langjährigen Tradition. Jedoch werden die Besucher dieses Jahr von einer unliebsamen Überraschung empfangen: eine Anpassung der Ticketpreise aufgrund der Inflation. Die Teuerungswelle schlägt auch 2023 zu, mit einer spürbaren Preiserhöhung um 8,6 Prozent in Wien, die eine Tageskarte auf 7,60 Euro anheben wird – ein Aufschlag von 22,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als eine Tageskarte noch 6,20 Euro kostete. Die Erhöhung betrifft ebenso die Tarife für Kinder und Familien.

Sanierung

Die Stadt Wien rechtfertigt die erhöhten Preise mit den beträchtlichen Energiekosten, obwohl diese in den letzten Monaten rückläufig waren. Zusätzlich wird argumentiert, dass bis zum Jahr 2030 erheblich in die Sanierung und Modernisierung der Bäder investiert werden soll, mit einem Budget von 115 Millionen Euro.

Der Saisonstart der Freibäder bringt also nicht nur die Freude auf wohltuende Abkühlung und Sonnenbaden mit sich, sondern stellt die Badegäste auch vor die Herausforderung gestiegener Kosten. Mit Blick auf die Sommermonate bleibt zu hoffen, dass der Sprung ins kühle Nass weiterhin für jedermann erschwinglich bleibt.