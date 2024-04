Rückgang wegen Inflation: Zahl der Baugenehmigungen bricht ein

Ein dramatischer Rückgang bei den Baubewilligungen für Wohnungen zeichnet sich in Österreich ab. Mit einem Einbruch auf 46.600 genehmigte Wohnungen erreichte das Jahr 2023 den niedrigsten Stand seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2010.

Eine signifikante Abnahme um mehr als ein Viertel bzw. 17.600 Einheiten gegenüber dem Vorjahr, wie aus den aktuellen Zahlen der Statistik Austria hervorgeht, hat sich bei den Baubewilligungen abgezeichnet. Tobias Thomas, Generaldirektor der Statistik Austria, veranschaulicht das Ausmaß des Rückgangs: In Boomjahren wie 2017 oder 2019 wurden noch annähernd doppelt so viele Wohnungen genehmigt.

Im Jahr 2023 musste die heimische Bauwirtschaft eine herbe Dämpfung hinnehmen. Mit einem Rückgang von 27 Prozent gegenüber dem vorherigen Jahr setzt sich ein Trend fort, der die gesamte Branche vor Herausforderungen stellt. Die Entwicklung stellt eine Trendumkehr dar, wenn man bedenkt, dass im Jahr 2017 noch 86.300 Wohnungen den Segen der Behörden erhielten.

Regionale Unterschiede deutlich erkennbar

Während Wien mit 10.500 genehmigten Wohnungen an der Spitze der Baubewilligungsstatistik liegt, ohne Berücksichtigung von An-, Auf- oder Umbauten, folgen Oberösterreich mit 8.300 und Niederösterreich mit 7.600 Baugenehmigungen. Ganz am anderen Ende der Skala findet sich das Burgenland, wo lediglich für 1.400 Wohnungen Baugenehmigungen erteilt wurden.

Verteilung der Baugenehmigungen

Die Analyse des Wohnbautypus zeigt ein differenziertes Bild: Ein- und Zweifamilienhäuser machen 24 Prozent der Bauvorhaben aus, während mehr als die Hälfte der Genehmigungen auf Wohngebäude mit drei oder mehr Wohnungen entfallen. In den Bundesländern abgesehen von Wien wurden ein Viertel aller Baugenehmigungen für An-, Auf- oder Umbauten bestehender Gebäude ausgesprochen. Die Nische der neuen Nicht-Wohngebäude mit bewilligten Wohnungen ist mit weniger als 0,4 Prozent hingegen verschwindend klein.

Die Zahlen der Statistik Austria werfen ein Schlaglicht auf die aktuellen Entwicklungen im österreichischen Wohnungsbau. Für Branchenexperten, Politik und potenzielle Bauherren sind dies wegweisende Informationen, die weitere Gespräche und Maßnahmen zur Stützung des Wohnungsbaus in den kommenden Jahren anstoßen dürften. So bleibt abzuwarten, welche strategischen Weichenstellungen in Zukunft vorgenommen werden, um diesen Trend zu adressieren und eine Lösung für die sinkenden Baubewilligungszahlen zu finden.