Deutlicher Rückgang der Inflation zu Jahresbeginn

In der ersten Ausgabe des neuen Jahres teilt uns Statistik Austria eine erfreuliche Nachricht mit: Die Inflation hat sich zu Beginn des Jahres 2024 auf 4,5 Prozent abgekühlt, ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Dezember 2023, als sie noch bei 5,6 Prozent lag. Dies ist der niedrigste Wert seit Dezember 2021.

Tobias Thomas, Generaldirektor von Statistik Austria, erklärt den Rückgang: Denn zu Jahresbeginn ist die Teuerung in Österreich auf den niedrigsten Wert seit Dezember 2021 zurückgegangen. Einer ersten Schätzung zufolge lag die Inflation im Jänner 2024 bei 4,5 Prozent, nach 5,6 Prozent im Dezember. Der Rückgang beruht zu einem großen Teil auf den Haushaltsenergiepreisen – und hier insbesondere auf den Strompreisen, die vor einem Jahr aufgrund der stark gestiegenen Netzkosten deutlich höher waren.

Preissteigerungen

Thomas fügt hinzu: „Darüber hinaus sind Preise in vielen anderen Bereichen weniger kräftig angestiegen als zuletzt.“ Es scheint, dass die Preissteigerungen in einigen Bereichen abgeflacht sind und somit die Inflation etwas gedämpft haben.

Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2023 betrug die Inflationsrate in Österreich beachtliche 7,8 Prozent. Besonders auffällig war der Anstieg der Kosten für Fernheizung und Gas, die um 58,1 Prozent bzw. 57,8 Prozent in die Höhe schnellten. Diese Zahlen liegen weit über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 Prozent Inflation, was Statistik Austria zu bedenken gibt.

Privatinsolvenzen

Die hohe Inflation im Jahr 2023 hatte auch spürbare Auswirkungen auf die Zahl der Privatinsolvenzen. Laut dem Gläubigerschutzverband KSV1870 wurden im vergangenen Jahr 8.845 Insolvenzverfahren eröffnet, ein Anstieg von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders betroffen waren Männer und junge Menschen: 61 Prozent der Privatinsolvenzen entfielen auf die männliche Bevölkerung.

Quelle: Statistik Austria