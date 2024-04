Discount-Kaufhaus kehrt nach 15 Jahren zurück nach Wien

Ein bekannter Name des Einzelhandels kehrt zurück auf die Einkaufslandkarte Wiens und bringt ein Stück Handelsgeschichte in die moderne Shoppingwelt. Das deutsche Unternehmen Woolworth, das 2009 ein symbolisches „Auf Wiedersehen“ an seine treuen Kunden in Österreich richten musste, feiert nun ein Revival in der stets pulsierenden Lugner City.

Tradition trifft Moderne

Mit der Neueröffnung des ersten Wiener Woolworth-Geschäftes am Donnerstag in der Lugner City, die Richard Lugner selbst in einem Instagram-Video ankündigte, wird ein Kapitel Einzelhandelsgeschichte neu geschrieben. Der „Erfinder des Discounts“ war schon im frühen 20. Jahrhundert eine Institution für preisbewusste Familien, eine Rolle, die man mit dem Relaunch in modernem Gewand erneut ausfüllen möchte.

Preisattraktion in der Lugner City

Die Angebotspalette verspricht dabei Vielfalt und Preisnachlässe, die so manchen Verbraucherherzen höher schlagen lassen. Von Sportbekleidung der Marke Adidas, die für schlappe 17 Euro über die Ladentheke gehen soll, bis hin zu Elektrogeräten wie einer „Beem“-Kaffeemaschine für 55 Euro, deckt Woolworth ein breites Sortiment ab.

Auf Expansionskurs

Bereits Ende November des Vorjahres schlug Woolworth in Eisenstadt (Burgenland) neue Wurzeln und beeindruckte auf einer Fläche von rund 1.200 Quadratmetern mit über 10.000 Artikeln. Das Unternehmen verfolgt dabei eine klare Mission: das Angebot eines attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnisses für eine breite Kundschaft ohne spezifische Zielgruppenfokussierung. Das Sortiment umfasst alles, was das Herz begehrt – von Bekleidung über Haushaltswaren bis hin zu Snacks.

In den hauseigenen deutschen Niederlassungen konzentriert sich Woolworth vorrangig auf den Ausbau des Einzelhandels in kleinen und mittleren Städten und besetzt zugleich wichtige Standorte in größeren Innenstädten. Mit geplanten Öffnungen in Klagenfurt und Innsbruck sowie über 30 weiteren Standorten in Österreich bis Ende 2024 demonstriert das Unternehmen Wachstumsambitionen und festigt seine Marktpräsenz.

Lesen Sie auch: Korneuburg: Flüchtiger kehrt freiwillig in Haft zurück!Ein 23-jähriger österreichischer Häftling kehrte freiwillig in die Justizanstalt Korneuburg zurück, nachdem er geflüchtet war.

Korneuburg: Flüchtiger kehrt freiwillig in Haft zurück!Ein 23-jähriger österreichischer Häftling kehrte freiwillig in die Justizanstalt Korneuburg zurück, nachdem er geflüchtet war. Thaibox-Legende Fadi Merza kehrt zurück!Thaibox-Legende Fadi Merza kehrt nach zehn Jahren zurück in den Ring - diesmal als Boxer. Sein Comeback findet in Wien statt.

Thaibox-Legende Fadi Merza kehrt zurück!Thaibox-Legende Fadi Merza kehrt nach zehn Jahren zurück in den Ring - diesmal als Boxer. Sein Comeback findet in Wien statt. "15 Jahre getanzt!": Tea Tairovic versext Wien mit TanzmovesDie Stimmung war ausgelassen und positiv, eine erfrischende Abwechslung zur üblichen Wiener Clubbing-Szene.

Ein Netzwerk breitet sich aus

Die Expansion des Unternehmens auf österreichischem Boden ist nicht zu stoppen. Mit Eröffnungen in der Steiermark und in Niederösterreich setzt Woolworth ein klares Zeichen für sein Vertrauen in den österreichischen Markt. Die Vielfalt des Angebots und die Preisgestaltung werden wohl auch hier die Kundinnen und Kunden überzeugen.