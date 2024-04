Bis zu 28 Grad: Jetzt wird es in Österreich heiß!

Nachdem sich der Frühling in den vergangenen Tagen von seiner kühlen Seite gezeigt hat, steigt die Temperaturkurve nun überraschend an. Mit Prognosen, die Temperaturen von bis zu 28 Grad Celsius in Aussicht stellen, bereitet sich Österreich auf einen fulminanten Wochenstart mit fast sommerlichem Flair vor. GeoSphere Austria verkündet eine sonnige Periode, die das Land nach einem frostigen Intermezzo wieder in warmes Licht taucht

Am Freitagmorgen müssen sich die Österreicher noch warm anziehen, denn die Frostgrenze lässt die Quecksilbersäule stellenweise auf bis zu minus fünf Grad fallen. Während im Westen und Südwesten die Sonne noch durch ein Wolkenmeer blinzelt und am Alpenhauptkamm sogar der Regenschirm zum Einsatz kommen könnte, erwartet den Großteil des Landes ein strahlend blauer Himmel. Lediglich über dem Bergland könnten sich nachmittägliche Schauer zusammenbrauen, doch die meisten Orte bleiben davon verschont. Ein frischer Wind, der besonders im Osten und an der Alpennordseite spürbar wird, begleitet die Tageshöchstwerte auf ihrer Reise von elf bis 19 Grad Celsius.

Das Wochenende beginnt mit zarten Frühnebelfeldern, die sich jedoch bald auflösen. Die Sonne erobert den Himmel und bringt die Temperaturen auf frühlingshafte 14 bis 22 Grad. Auch wenn sich über Osttirol und Oberkärnten dunklere Wolken zusammenziehen, bleibt der Samstag weitgehend trocken. Ein milder Wind trägt zudem zu einer angenehmen Atmosphäre bei.

Der Sonntag begrüßt die Alpenrepublik mit Südföhn und einer großzügigen Portion Sonne. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 18 bis 25 Grad, während der Wind besonders am Alpenostrand und in Föhnschneisen stärker weht.

Strahlender Start in die neue Woche

Die Woche beginnt unter einem guten Stern: Ein intensivierender Hochdruckeinfluss beschert Österreich landesweit viel Sonnenschein und nur wenige vereinzelte Schleierwolken. Der Wind hält sich zurück und lässt dem frühlingshaften Wetter freie Bahn. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf beeindruckende 20 bis 27 Grad.

Fast hochsommerliche Temperaturen

Der Dienstag setzt noch einen drauf: Mit bis zu 28 Grad hält die Südströmung die Temperaturen hoch. Der Himmel bleibt bis in die Abendstunden makellos, und wer in Föhntälern oder im Osten verweilt, kann sich auf eine frische Brise freuen. Dieser Tag markiert den vorläufigen Höhepunkt des Wetterumschwungs: Angefangen bei kühlen Morgenstunden, deren Temperaturen sich zwischen fünf und 15 Grad bewegen, bis hin zu den nachmittäglichen Spitzenwerten, die uns ein Stück Sommer zurückbringen.