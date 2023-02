Stadt Wien gibt neues Bonusprogramm bekannt: So viel Geld bekommen Sie jetzt

Der plötzliche Anstieg der Energiepreise stellt viele Menschen in Österreich vor großen Herausforderungen. Die Folgen will die Stadt Wien mit einem neuen Energiebonus abfedern.

Mehr als 580.000 Wiener Haushalte, das sind rund zwei Drittel aller Haushalte in der Bundeshauptstadt, haben in den letzten Monaten den „Energiebonus 22“ in Höhe von 200 Euro bezogen. Aufgrund der stetig steigenden Preise vergibt die Stadt Wien nun erneut einen Energiebonus.

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Sozialstadtrat Peter Hacker und Agnes Berlakovich, Leiterin der Abteilung für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien (MA 40), stellten den neuen Energiebonus am 22. Februar 2023 öffentlich vor.

Auf die Website der Stadt Wien sind weitere Details bekannt:

,,Zur Unterstützung bei der Bewältigung der weiterhin hohen Energie- und Wohnkosten erhalten Wiener Haushalte nun eine weitere Förderung in Höhe von 200 Euro. Es werden rund 500.000 Haushalte erwartet, für die die Auszahlung des Wiener Energiebonus 23 ohne vorangehendes Ansuchen erfolgen kann. Das sind jene Personen, die bereits den Wiener Energiebonus 22 bis zum 25. März 2023 erhalten haben und in deren Haushalten es zu keinen relevanten Änderungen kam. Relevante Änderungen wären etwa die neu erworbene Volljährigkeit eines Haushaltsmitgliedes, Umzüge und dergleichen. Personen an diesen Adressen werden mittels Brief über die neuerliche und antragslose Auszahlung informiert. Der Wiener Energiebonus 23 wird dann automatisch an die zuletzt angegebene Bankverbindung angewiesen oder erneut per Postanweisung ausbezahlt.

Jene Personen, die keine automatisierte Auszahlung des Wiener Energiebonus 23 erhalten, weil sie zum Beispiel erst kürzlich aus einem anderen Bundesland nach Wien zugezogen sind, können ein Ansuchen stellen. Diese Personen werden darüber – analog zum Wiener Energiebonus 22 – per Brief inklusive individuellem Passwort für das Online-Ansuchen informiert.

Dr. Davorka ČEOVIĆ

Sowohl die automatisierte Auszahlung, als auch der Versand der Briefe für ein neues Online-Ansuchen erfolgt in Tranchen im Laufe des April 2023. Ansuchen für den Wiener Energiebonus 22 können noch bis Ende März gestellt werden.

Vor-Ort-Unterstützung bei der Antragsstellung

Für nicht computeraffine Personen kann die Online-Antragstellung eine Herausforderung sein. Darum hat die Stadt Wien bereits beim Energiebonus 22 zahlreiche physische Unterstützungsangebote geschaffen, bei denen man sich persönlich beraten lassen und auch gleich einen Antrag stellen konnte. Über 5.000 Personen haben in den PensionistInnenklubs für die Stadt Wien einen Antrag gestellt. Darüber hinaus haben über 80 Prozent der BewohnerInnen der Häuser zum Leben des Kuratoriums Wiener PensionistInnenwohnhäuser haben das Angebot, ihren Antrag mit HausmitarbeiterInnen oder SozialarbeiterInnen zu stellen, genutzt.

Auch für den Wiener Energiebonus 23 sind wieder umfangreiche Unterstützungsangebote geplant. Eine vollständige Liste der Kontaktadressen wird online und auch telefonisch über das Servicetelefon unter +43 1 4000 8040 zur Verfügung stehen.“

➤ Ob Sie bezugsberechtigt sind, können Sie hier berechnen.

Die Frist zur Einreichung für den „Energiebonus 22“, also die „alte“, bereits laufende Unterstützung, ist noch nicht abgelaufen. Wenn Sie bezugsberechtigt sind, können sich ihre 200 Euro mit einem Online-Antrag noch bis zum 31. März 2023 holen!