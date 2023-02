Valentinstags-Drama: Kind stirbt, während Mutter sich fotografiert

Am Valentinstag vergangenen Jahres ereignete sich in Thailand ein schreckliches Unglück, bei dem ein zweijähriger Junge während eines „Only Fans“ Fotoshootings im Pool ertrunken ist. Dies geschah nur wenige Tage vor seinem dritten Geburtstag.

In einer luxuriösen Villa in Pattaya, Thailand, lebten die 27-jährige „OnlyFans“-Influencerin Wiyada Pontawee und ihr Ehemann, ein Fotograf. Sie berichten, dass sie ein Fotoshooting am Valentinstag in ihrem Haus durchführten, während ihr kleiner Sohn mit seinem jüngeren Bruder am Pool spielte.

Laut einem Bericht der „US Sun“ handelte es sich bei dem Fotoshooting nicht um eine normale Aufnahme, sondern es entstand der Eindruck, dass die Eltern eine Party feierten, ohne sich um ihr kleines Kind zu kümmern. Dieser Fehler hatte tragische Konsequenzen.

Mehrere andere Models waren ebenfalls im Haus, als sich das schreckliche Ereignis ereignete, wie die „US Sun“ berichtet. Sie waren Teil des Fotoshootings und wurden in Fotos gezeigt, wie sie Garnelen aßen und Whiskey tranken. Die Mutter, Wiyada, die auch den Spitznamen „Soda“ trägt und als Influencerin für OnlyFans arbeitet, posierte in einem sehr freizügigen Bikini auf dem Balkon des Hauses, während ihr kleiner Sohn mit anderen Kindern am Pool spielte.

Feierten die Eltern eine Party?

Der genaue Ablauf, wie es zum Ertrinken des Buben kam, ist unklar. Der Vater hörte irgendwann, dass etwas nicht stimmte und sprang in den Pool, um seinen Sohn zu retten. Zu diesem Zeitpunkt soll es bereits 22 Uhr am Abend gewesen sein. Die Sanitäter wurden gerufen und versuchten, den Zweijährigen wiederzubeleben, jedoch erfolglos. Der Bub wurde im Krankenhaus für tot erklärt.

Der Vater des Jungen sagte den Sanitätern, dass er und seine Frau „arbeiteten“, als der Unfall passierte. Die Polizei hat bisher noch keine offiziellen Ermittlungen in dem Fall bekannt gegeben. Nach einem Jahr, haben die Ermittlungen noch immer nicht angefangen.