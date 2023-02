40 Prozent der Sonderangebote in Flugblättern nicht verfügbar

Die Inflation verursacht Teuerungen und die Energiekrise heizt dem ganzen noch ein wenig ein. So orientieren sich immer mehr Menschen an den Angeboten, die sie in Flugblättern finden. Doch einen Haken gibt es bei dem Ganzen, wie die Arbeiterkammer aufdeckt.

Es ist ärgerlich. Man sieht ein Sonderangebot in einem Prospekt und geht extra zum Geschäft, um sich das Angebot zu sichern – doch entweder wurden sie Sachen nicht geliefert oder nur so eine kleine Stückzahl, dass die Ware schnell ausverkauft ist. Und weil man dann im Geschäft ist, nimmt man dann doch noch andere Sachen mit. Sonderangebote, die schon immer als Lockmittel für Verbraucher dienen, sind scheinbar nun überflüssig geworden. Die Ware – teilweise nicht existent.

Werbebroschüren

Aufgrund zahlreicher Beschwerden entschloss sich die Arbeiterkammer (AK) Steiermark dazu, Produkte zu testen, die in Flugblättern als Sonderangebote gekennzeichnet sind. Dabei hat das AK-Team jeweils sechs Artikel aus Werbebroschüren von Lebensmittelmärkten und Diskonter (Billa Plus, Lidl, Hofer, Interspar) und je vier Artikel von Drogeriemärkten (DM, BIPA) und eines Tierbedarfsmarktes (Fressnapf) ausgewählt. Hierbei wurden Non-Food und Lebensmittelangebote ins Visier genommen. Innerhalb eines Zeitraumes von drei Monaten gab es drei Überprüfungen in Grazer Filialen.

40 Prozent nicht verfügbar

Bei der Aktion wurden 204 Artikel geprüft. Davon waren 81 nicht verfügbar. Dazu sagt Josef Kaufmann, Marktforscher bei der AK: „Das heißt, dass rund 40 Prozent der beworbenen und von uns ausgewählten Sonderartikel für Konsumenten, wenn sie eine Filiale aufsuchen, nicht verfügbar waren.„

Zudem stellten die Marktforscher fest, dass die beworbenen Produkte oft nur in einer sehr geringen Anzahl verfügbar waren.

Quelle: stmk.arbeiterkammer.at

Weitere Artikel zu diesem Thema:

Wocheneinkauf: Preisschock greift mittlerweile auch bei günstigen Produkten

Wien: Ein Viertel der Schuldner schon unter 30 Jahren

Diese Mitarbeiter sollen mehr Geld bekommen!

Österreicher befürchten wegen Inflation Einkommensverluste

Preisschock: Diese Lebensmittel werden um 167 Prozent teurer