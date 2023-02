Ab März werden Zigaretten deutlich teurer

Die Tabaksteuer wird ab März angehoben und somit werden alle Zigarettenhersteller ihre Preise erhöhen.

JTI, der Tabakkonzern, der Austria Tabak und den Tabak-Großhändler Tobaccoland in Österreich besitzt, wird ab dem 1. März die Preise für ausgewählte Zigarettenmarken wie Camel, Meine Sorte und Benson&Hedges um 30 Cent pro Packung erhöhen, wie das Unternehmen am Montag angekündigt hat. Mit dieser Preiserhöhung reagiert JTI vorzeitig auf die bevorstehende Erhöhung der Tabaksteuer, die Anfang April in Kraft tritt. Es ist zu erwarten, dass auch andere Hersteller schrittweise ihre Preise anpassen werden.

„Wir kommen damit einer Forderung der Trafikant:innen nach und fangen damit auch einen Teil der großen Kostensteigerungen ab“, so Ralf-Wolfgang Lothert, Mitglied der Geschäftsleitung von JTI Austria.

Laut Lothert wird der Margenzuwachs für Trafikanten trotz der Steuererhöhung am 1. April immer noch über 8 Prozent pro Jahr liegen.

Im vergangenen Jahr betrug der Durchschnittspreis einer Packung Zigaretten in Österreich 5,50 Euro und dieser Preis ist seit Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2011 kostete eine Packung im Durchschnitt noch 3,95 Euro. Von jedem in Österreich verkauften Zigarettenpaket erhält der Staat etwa 77 Prozent des Verkaufspreises in Form von Steuern, während der Restbetrag an die Hersteller, Großhändler und Tabak-Trafikanten geht.