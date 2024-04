AstraZeneca gibt vor Gericht tödliche Nebenwirkung zu

In einem beispiellosen Schritt hat der Pharmakonzern AstraZeneca vor dem High Court of Justice in England eingestanden, dass sein Covid-19-Impfstoff in sehr seltenen Fällen zu schweren Nebenwirkungen im Bereich der Blutgerinnung führen kann. Dieses Eingeständnis ist Teil eines juristischen Verfahrens, in dem sich das Unternehmen mit zahlreichen Klagen konfrontiert sieht.

Gerichtsverfahren mit schwerwiegenden Vorwürfen

Eine Sammelklage im Vereinigten Königreich fordert von AstraZeneca Schadenersatz für Familien, die behaupten, durch den Impfstoff entweder körperliche Schäden erlitten oder Angehörige verloren zu haben. In einigen Fällen könnte die Entschädigungssumme sich auf bis zu 20 Millionen Pfund (rund 23,4 Millionen Euro) pro Fall belaufen, was die gesamten Ansprüche auf geschätzte 100 Millionen Pfund erhöhen würde.

Das seltene Risiko der Thrombose

Die Komplikation, bekannt als Vakzin-induzierte immunthrombotische Thrombozytopenie (VITT), tritt auf, wenn ein Patient gleichzeitig Blutgerinnsel entwickelt und eine ungewöhnlich niedrige Anzahl an Blutplättchen aufweist. Obgleich die Experten seit zwei Jahren von VITT als mögliche Nebenwirkung ausgehen, ist es das erste Mal, dass AstraZeneca die Möglichkeit eines direkten Zusammenhangs zwischen dem Impfstoff und der Erkrankung juristisch anerkennt.

Staat trägt die Kosten für mögliche Entschädigungen

Für etwaige finanzielle Vergleiche werden britische Steuerzahler aufkommen müssen, da AstraZeneca zu Pandemiezeiten eine Vereinbarung mit der Regierung traf, die eine Entschädigungsregelung umfasst. Dies sollte eine rasche Produktion des Impfstoffes sicherstellen und gleichzeitig das Unternehmen vor finanziellen Risiken schützen. Insgesamt wurden bei Gericht bisher 51 Fälle eingereicht, die einen Schadensersatz im Gesamtwert von etwa 100 Millionen Pfund (117,1 Millionen Euro) fordern.

Vorwürfe der Verzögerungstaktik

Sarah Moore, die Anwältin einiger Kläger, hat das Unternehmen für sein Vorgehen kritisiert: „Bedauerlicherweise scheinen AstraZeneca, die Regierung und ihre Anwälte eher daran interessiert zu sein, strategische Spiele zu spielen und die Anwaltskosten in die Höhe zu treiben, als sich ernsthaft mit den verheerenden Auswirkungen auseinanderzusetzen, die der Impfstoff auf das Leben unserer Mandanten hatte“.

Klage unter Verbraucherschutzgesetz

Vertreten durch ihre Anwälte, berufen sich die Kläger auf das Verbraucherschutzgesetz von 1987, in dem sie argumentieren, dass dieser Impfstoff ein „fehlerhaftes Produkt“ darstelle. AstraZeneca weist diese Vorwürfe zurück und betont die Sicherheit und Wirksamkeit des Vakzins.

Impferfolge trotz Risiken

Es wurden circa 50 Millionen Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs im Vereinigten Königreich verabreicht. Offiziellen Angaben zufolge sind mindestens 81 Menschen an Blutgerinnseln verstorben, die mutmaßlich in Verbindung mit dem Impfstoff stehen. Das Risiko für TTS nach der Impfung wird auf ungefähr einen Fall pro 50.000 Geimpfte geschätzt.

Trotz der berichteten Todesfälle wird der AstraZeneca-Impfung zugeschrieben, im Zuge der globalen Pandemiebekämpfung etwa sechs Millionen Menschenleben gerettet zu haben.