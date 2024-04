13-Jähriger bei Schwert-Angriff in London getötet (VIDEO)

Die Londoner Polizei nahm einen Mann fest, der im Nordosten der Stadt mehrere Menschen mit einem Schwert verletzt haben soll. Bei der Attacke kam laut Polizei ein 13-jähriger Junge ums Leben.

Am Dienstagmorgen wurden die Einsatzkräfte zu einem Vorfall in der Nähe eines Bahnhofs gerufen. „Wir haben vor Ort fünf Menschen behandelt und alle fünf ins Krankenhaus gebracht“, erklärte der Rettungsdienst im Vorfeld. Die Polizei nahm einen 36-jährigen Mann fest.

Die Einsatzkräfte erhielten am Dienstag eine Meldung, dass im Stadtteil Hainault ein Fahrzeug in ein Gebäude gefahren sei und dabei mehrere Menschen niedergestochen worden seien, so die Angaben der Metropolitan Police. Erste Untersuchungen legen nahe, dass der Verdächtige sowohl Menschen in der Öffentlichkeit als auch zwei Polizeibeamte angegriffen haben soll.

Mehrere Verletzte

„Wir warten noch auf Informationen zum Zustand der Verletzten“, hieß es in der Polizeimitteilung. „Das muss ein schrecklicher Vorfall gewesen sein für die Betroffenen“, so Deputy Assistant Commissioner Ade Adelekan. „Wir gehen nicht davon aus, dass eine andauernde Gefahr für die Allgemeinheit besteht. Wir suchen keine weiteren Verdächtigen. Der Vorfall scheint nicht mit Terrorismus in Verbindung zu stehen.“

Großbritanniens Innenminister James Cleverly würdigte die Arbeit der Rettungskräfte und erklärte auf der Plattform X (ehemals Twitter), seine Gedanken seien bei den Betroffenen. Cleverly forderte zudem dazu auf, keine Spekulationen anzustellen und keine Videos oder Fotos des Vorfalls online zu verbreiten, sondern relevante Informationen direkt an die Polizei zu melden.