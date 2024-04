Balkanland führt 7-Stunden-Arbeitstag ein!

In Montenegro kündigt Arbeits- und Sozialministerin Naida Nisic weitreichende Reformen an: Noch vor Jahresende soll in dem Adriastaat das Arbeitszeitmodell auf sieben Stunden täglich reduziert werden. Diese Pläne enthüllte Nisic in einem Interview mit dem staatlichen Rundfunk. Ein zentraler Fokus der angekündigten Veränderungen liegt auf einer gerechteren Verteilung sozialer Leistungen. Trotz einiger Spekulationen zur Zukunft staatlicher Pensionen versicherte Nisic, dass es nicht zu einer Auflösung des Rentenfonds PIO kommen werde – stattdessen stehe eine Reform an. Diese Ankündigungen stießen auf ein geteiltes Echo in der Öffentlichkeit und legen den Grundstein für eine neue sozialpolitische Debatte.

Im Detail bezog sich die Ministerin auf die Rentensituation von Bürgern, die ihr Arbeitsleben in verschiedenen Ländern verbracht haben. Besonders betroffen seien jene, die in den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens gearbeitet haben. Die Datenlage zeigt, dass rund 3.500 Rentner aus diesen Ländern Pensionen beziehen, die insgesamt unter dem durchschnittlichen Niveau liegen. Der Schritt hin zu einem siebenstündigen Arbeitszeitmodell sowie die bevorstehende Reform des Rentensystems scheint somit nicht nur eine quantitative Anpassung, sondern eine qualitative Neuausrichtung der Sozialpolitik Montenegros zu signalisieren. Diese geplanten Änderungen versprechen, die Lebensbedingungen vieler Bürger nachhaltig zu verbessern und bestehende Ungerechtigkeiten in der Rentenlandschaft zu minimieren.

Reformen für Rentner gerecht gestalten

Die Initiative zur Verkürzung der Arbeitszeit spiegelt einen Trend wider, der in vielen europäischen Ländern zu beobachten ist: die Suche nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Arbeits- und Privatleben. Experten diskutieren bereits intensiv, welche Auswirkungen ein solcher Paradigmenwechsel auf die Produktivität und das Wohlbefinden der Arbeitnehmer haben könnte. Montenegro nimmt mit diesen Plänen eine Vorreiterrolle ein und könnte damit ein Beispiel für andere Staaten setzen.