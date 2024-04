Diese Schüler & Lehrer bekommen kostenloses Öffi-Ticket

Nach den Mitarbeiter des Magistrats erhalten künftig auch Wiens Pflichtschullehrer ein kostenloses Jahresticket der Wiener Linien. Dies bestätigten heute Bürgermeister Michael Ludwig und Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

„Mit dem Job-Ticket setzen wir ein Zeichen der Wertschätzung dafür, was Wiens Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag leisten. Das ist von großer Bedeutung, weil es in den nächsten Jahren darum geht, viele wichtige Stellen nachzubesetzen“, betonte Bürgermeister Ludwig. „Kinder beim Aufwachsen zu begleiten und ihnen die notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten für ihr späteres Leben zu vermitteln, ist eine herausfordernde Aufgabe. Wiens Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrer haben maßgeblichen Anteil am Gelingen des Wiener Wegs, der allen Kindern Zugang zu bester Bildung ermöglicht. Außerdem setzen wir damit auch ein Zeichen für den Klimaschutz und die Mobilitätswende.“

Zusätzlich sollen auch Klassenausflüge mit den Öffis für die Eltern von Schüler kostenlos und für die Pädagogen einfacher in der Abwicklung sein. Durch die Freifahrt für Schüler im Zuge von Klassenausflügen setzt die Stadt eine wichtige Maßnahme zur finanziellen Entlastung der Familien sowie zur Entlastung der Lehrer*innen von bürokratischem Aufwand.

kostenfreie Öffis

„Sowohl das Jobticket für kostenfreie Öffis für Wiener Landeslehrer*innen, als auch die Freifahrt für Schüler*innen bei Schulausflügen sind große Errungenschaften für die betroffenen Personengruppen. Gerade in einer herausfordernden Zeit, entlasten wir als Wiener Fortschrittskoaltion gezielt das Lehrpersonal sowie Schüler*innen und deren Eltern. Lehrer*in in Wien zu sein, ist nicht nur einer der sinnstiftendsten Jobs in dieser Stadt, er ist auch für die gesamte gesellschaftliche Entwicklung von Wien enorm wichtig. Wir wollen, dass sowohl Lehrkräfte, als auch Schüler*innen die besten Rahmenbedingungen in Wien vorfinden, und dahingehend sind die getroffenen Maßnahmen ein essenzieller Schritt!“ ergänzt Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

„Das Job-Ticket ist gemeinsam mit den Gewerkschaften ausverhandelt worden und auch ein Zeichen dafür, dass die Sozialpartnerschaft in Wien bestens funktioniert. Faire Arbeitsbedingungen und die angemessene Wertschätzung der Leistungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist uns in der Stadt Wien besonders wichtig“ so Ludwig abschließend.