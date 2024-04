Speak Up! in Wien: Förderung der Westbalkan-Jugend für die EU-Zukunft

Das Speak up! Seminar war ein bedeutendes Treffen für die Förderung der Jugend aus der Westbalkanregion. Ziel war es, die Zusammenarbeit junger Menschen zu stärken und sie auf ihrem Weg in die EU zu unterstützen. Das Seminar vereinte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Bosnien und Herzegowina sowie Vertreter des österreichischen Außenministeriums und der regionalen Jugendorganisation RYCO.

Vom 24. bis 27. April 2024 fand in Wien das Speak up! Seminar statt, das zwei Delegationen aus der Westbalkanregion zusammenführte. Die Speak up! Initiative, gerichtet an eine junge, proeuropäische Generation in Bosnien und Herzegowina, sowie ein Projekt des österreichischen Außenministeriums und der regionalen Jugendorganisation RYCO, zielten darauf ab, die Zusammenarbeit junger Menschen in der Region zu stärken und sie auf ihrem Weg in die EU zu unterstützen.

EU-Integration

Die EU-Integration der sechs Westbalkanstaaten ist eine Priorität Österreichs und ein persönliches Anliegen von Außenminister Alexander Schallenberg. Er setzt sich gemeinsam mit Amtskolleginnen und -kollegen für die EU-Perspektive der Länder ein, da sie bereits immer Teil Europas waren und nun auch Teil der EU werden sollen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Speak up! trafen bereits zum dritten Mal in Wien zusammen. Die Initiative, gemeinsam mit dem US-Außenministerium ins Leben gerufen, verbindet junge, engagierte Menschen aus Bosnien und Herzegowina mit der dortigen Diaspora sowie mit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in Österreich.

Wichtige Themen wie Umwelt- und Klimaschutz, Politikverdrossenheit und die Stärkung der politischen Teilhabe von jungen Menschen wurden erneut diskutiert. Experten wie Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Abgeordnete aus verschiedenen Parteien lieferten dabei Inputs.