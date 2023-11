Speak Up! Initiative fördert Dialog und Versöhnung unter jungen Führungskräften aus Bosnien und Herzegowina

Im Rahmen der von den USA und Österreich unterstützten ,,Speak Up!“ Initiative fand am 16. und 17. November in Wien ein bedeutendes Treffen statt, das junge Politiker und Zivilgesellschaftsmitglieder aus Bosnien und Herzegowina (BiH) sowie der BiH-Diaspora in Österreich zusammenbrachte. Dieses Treffen, das zweite seiner Art, zielte darauf ab, einen Dialog über Versöhnung und die Bedürfnisse der jungen Generation in BiH zu führen.

Der US-Sonderbeauftragte für den Westbalkan, Gabriel Escobar, gemeinsam mit dem österreichischen Außenminister Alexander Schallenberg, Justizministerin Alma Zadic und Abgeordneten aller österreichischen Parteien, begrüßte die Initiative und betonte die Bedeutung des Austausches und der Zusammenarbeit zwischen den jungen Vertretern BiHs und ihren Partnern. Die Gespräche konzentrierten sich auf den Fortschritt in Versöhnungsprozessen und das Verständnis sowie den Aufbau einer auf gemeinsamen Interessen und Werten basierenden Gesellschaft – Schlüsselelemente für die euro-atlantische Zukunft von BiH.

Die USA und Österreich unterstrichen ihre Unterstützung für Bosnien und Herzegowina in den Bereichen euro-atlantische Integration, Stärkung der demokratischen Institutionen und Bekämpfung von Kräften, die den Staat untergraben. Beide Länder bekennen sich dazu, junge Führungskräfte aus BiH, die diese Ziele teilen, zu unterstützen und ihre Stimmen in der Region zu verstärken.

Escobar hob die Bedeutung der Einbindung der internationalen Gemeinschaft in die Förderung der nächsten Generation von Führungskräften hervor. ,,Die Vereinigten Staaten stehen an der Seite von Bosnien und Herzegowina und setzen sich für eine sichere und wohlhabende Zukunft in der euro-atlantischen Gemeinschaft ein“, erklärte er.

Außenminister Schallenberg bekräftigte Österreichs Engagement für die EU-Integration von Bosnien und Herzegowina und betonte die Offenheit der EU für das Land. Österreich arbeitet zusammen mit anderen EU-Mitgliedstaaten, den Freunden des Westbalkans, daran, die EU-Beitrittsverhandlungen bis Ende dieses Jahres zu eröffnen.

Die ,,Speak Up!“ Initiative bietet eine Plattform für den Aufbau eines langfristigen Dialogs mit den zukünftigen politischen Führungskräften von BiH und fördert ein besseres Verständnis für deren Denkweise und Erwartungen an die Zukunft des Landes. Escobar betonte, dass die Gruppe bestrebt sei, eine Brücke zwischen BiH und seinen Partnern zu bilden und an konkreten Lösungen in ihrem Einflussbereich zu arbeiten.