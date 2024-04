14-Jähriger rast mit Mamas Auto durch gesperrte Zonen in Favoriten

Ein riskantes Fahrmanöver mitten im Herzen von Wien-Favoriten ließ Montagnacht Anwohner und Polizisten gleichermaßen aufschrecken. Ein 14-jähriger Junge lenkte in waghalsiger Manier und mit halsbrecherischer Geschwindigkeit den Pkw seiner Mutter durch die für Autos gesperrte Zone. Beamte des Stadtpolizeikommandos wurden gegen 22:15 Uhr auf die gefährliche Situation aufmerksam und mussten schnell handeln, um eine Tragödie zu verhindern.

Auf der Favoritenstraße begann der dramatische Zwischenfall. Als der 14-Jährige gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund als Beifahrer die Aufmerksamkeit der Ordnungshüter erregte. Die klaren Anweisungen der Polizei ignorierte der vermeintlich junge Fahrer allerdings, indem er statt anzuhalten, das Gaspedal durchdrückte. Mit einer erschreckenden Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h gelang es dem Duo zunächst, durch die belebten Gassen. Über die Quellenstraße, an der Absberggasse vorbei, durch die Gellertgasse und schließlich entgegen der Einbahn in der Puchsbaumgasse – zu flüchten. Die wilde Flucht wurde jäh durch den Gegenverkehr gestoppt, was dem Beifahrer die Gelegenheit gab, zu entkommen.

Verfolgungsjagd mit hohem Risiko

Ein weiteres Mal standen der Jugendliche und die Polizei sich gegenüber, nachdem die Fluchtroute clever zugeparkt wurde. Doch der Teenager gab nicht auf und setzte den Wagen zurück, um ein zweites Mal in Richtung der Beamten zu steuern. Glücklicherweise konnten sich die Polizisten erneut rechtzeitig in Sicherheit bringen und den Minderjährigen, trotz seiner entschlossenen Versuche, der Verhaftung zu entgehen, festnehmen.

Junger Fahrer auf freiem Fuß

Der 14-jährige rumänische Staatsbürger gab schließlich zu, dass er sich ohne Erlaubnis den Autoschlüssel genommen hatte. Obwohl die Aktion ohne Verletzte ausging, bleibt die Frage nach den Beweggründen und den möglichen Konsequenzen für den jungen Fahrer. Er wurde vorerst auf freiem Fuß angezeigt, aber die Ermittlungen zu diesem gefährlichen Zwischenfall laufen weiter.