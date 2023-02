Wien: Ein Viertel der Schuldner schon unter 30 Jahren

Die Wiener Schuldnerberatung schlägt Alarm. Mittlerweile sind schon rund ein Viertel der Kunden bei der Schuldnerberatung unter 30 Jahre alt.

Inflation, Teuerungen, Energiekrise – das alles hat nun messbare Auswirkungen erreicht. Die Wiener Schuldnerberatung schlägt Alarm und kritisiert, dass mittlerweile schon fast ein Viertel ihrer Kunden unter 30 Jahre alt sind. Hierbei bemängelt die Finanzberatung die zahlreichen Möglichkeiten sich Schulden aneignen zu können. Mit Online-Zahlungen, Kreditvergaben und Ratenzahlungen wird es – meist jungen Menschen – oft sehr leicht gemacht, Schulden zu generieren und in Geldprobleme zu schlittern.

Rund um die Uhr

Gudrun Steinmann, Leiterin der Finanzbildung in der Schuldnerberatung Wien, erklärt: „Jungen Menschen wird es sehr leicht gemacht in die Schuldenfalle zu tappen: Buy now, pay later Angebote, diverse Ratenzahlungen oder das rund um die Uhr Onlineshoppen suggerieren den Konsument:innen sich alles leisten zu können.„

Finanzführerschein

Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, startete im Frühjahr 2020 die Aktion „Finanzführerschein“ an 37 Polytechnischen Schulen und Berufsschulen in Wien. Damit bereitet man 3.300 Schüler in 207 Klassen auf den finanziellen Alltag vor. „Wir fördern damit Chancengleichheit, denn Wissen rund um Geld ist ein wirksamer Schutz vor Armut„, sagt Bildungsdirektor Heinrich Himmer dazu.

Quellen: konsumforschung.at, finanzbildung.wien, schuldenberatung.at

Weitere Artikel zu diesem Thema:

Diese Kreditnehmer können jetzt ihr Geld zurückfordern!

Wer einen Kredit hat, profitiert so viel von der Inflation

Budget 2023: So viel bekommt ihr

Ständiges Minus am Konto: So viel zahlen Sie monatlich!

Europäische Zentralbank erhöht Leitzins: was bedeutet das für uns?