Serbien: Geschäftsmann tötet Kneipenbesitzer wegen Sängerin

Der Geschäftsmann Nenad D. (60), dem vorgeworfen wurde, den Besitzer der Bar, Aleksandar Radosaljevic (49), im August 2020 in Smederevo (Serbien) zunächst geschlagen und dann mit seinem Auto der Marke Mercedes vor der Bar überfahren zu haben, bekannte sich vor Gericht für nicht schuldig.

Das Verbrechen ereignete sich am 28. August 2020, als Nenad D. und Radosavljevic im Lokal, das der Ermordete besaß, eine Auseinandersetzung hatten, angeblich wegen eines Streits um die Sängerin A.T.

Nach der Tat hat die Oberstaatsanwaltschaft in Smederevo Anklage gegen Nenad D. wegen Mordes erhoben, der Prozess läuft. Nach der Festnahme verteidigte sich der beschuldigte Geschäftsmann mit Schweigen, er machte sogar von seinem gesetzlichen Schweigerecht in diesem Verfahrensstadium Gebrauch. Als der Prozess begann, präsentierte der Geschäftsmann seine Verteidigung jedoch ausführlich, wo er unter anderem erklärte, dass er nicht schuldig sei und dass der Unfall zufällig geschehen sei, sagte eine mit dem Fall vertraute Quelle und fügte hinzu:

„Nachdem Nenad D. in der Hauptverhandlung seine Verteidigung vorgetragen hatte, in der er die Fragen der Staatsanwaltschaft nicht beantworten wollte, wurde eine maschinelle Untersuchung des Mercedes, mit dem das Opfer überfahren worden war, angeordnet.“

➤ Der Gesprächspartner erklärte, dass die nächste Anhörung nach dieser Feststellung angesetzt wird.

„Die Ermittlungen ergaben, dass Nenad D. an dem schicksalhaften Abend 1,60 Promille Alkohol im Blut hatte und mit der Sängerin A.T. und einem Freund in die Bar gekommen war. Angeblich betrat der Geschäftsmann mit einem Freund die Bar, während die Sängerin im Auto sitzen blieb“, verriet die Quelle und sagte, dass der Konflikt entstand, nachdem der Ermordete die Sängerin belästigt hatte.

„Die Sängerin rief zuerst den Angeklagten an und schickte ihm dann eine Nachricht, dass Radosavljevic sie anbaggere, worauf er wütend reagierte. Der Barbesitzer warf sie aus dem Gebäude, nahm eine Schaufel und zerschmetterte die Windschutzscheibe des Mercedes. Daraufhin verlor der Angeklagte den Medienberichten zufolge die Kontrolle, sei ins Auto gestiegen, habe aufs Gaspedal getreten und Radosavljevic auf der Stelle getötet. Er traf das Opfer mit seinem Auto in der rechten Hand und überfuhr es mit seinem Auto. Dabei fügte er ihm schwere körperliche Verletzungen zu, unter anderem brach er die Rippen und Beckenknochen, und zerschmetterte sein Herz und seine Lunge“, fügte der Gesprächspartner hinzu.

Nenad D. war bis zum 23. November 2021 in Haft, als das Gericht seine Gefängnisstrafe durch den elektronisch überwachten Hausarrest ersetzte, schreibt das Balkan-Medium Kurir.