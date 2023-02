Schüler erstach Lehrerin während der Stunde

Ein 16-jähriger Schüler hat in einer Schule in der französischen Stadt Saint-Jean-de-Luz eine Spanisch-Lehrerin mit einem Messer erstochen, berichtet die britische BBC.

Der zuständige Staatsanwalt Jerome Bourrier bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass sich der Vorfall während des Unterrichts am Mittwochvormittag ereignete, wie die örtlichen Medien berichten.

Es wurde ebenfalls offiziell bestätigt, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung wegen Mordes eingeleitet haben.

Der Schüler wurde festgenommen.

Die Lehrerin war in ihren 50ern. Sie starb an einem Herzstillstand, nachdem der Rettungsdienst an der Schule eingetroffen war, berichten lokale Medien.

➤ Laut der französischen Zeitung Sud Ouest betrat der Angreifer das Klassenzimmer, als die Lehrerin gerade Spanisch unterrichtete, und griff sie an.

Frankreichs Bildungsminister Pap Ndiaye bezeichnete den Anschlag in einem Tweet als eine Tragödie, „meine Gedanken sind bei der Familie, den Kollegen und Schülern“ der Lehrerin, schrieb er. Der Minister besuchte sofort die betroffene Schule.