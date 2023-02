Wegen Tüchern (!): Reisende zahlt 300 Euro Strafe an der kroatischen Grenze

Am vergangenen Wochenende musste eine Frau am Grenzübergang Izacic zwischen Bosnien und Herzegowina und Kroatien eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro zahlen, weil sie 15 Geschirrtücher über die Grenze bringen wollte.

Die Frau hatte fünf Pakete mit Geschirrtüchern und ein paar andere Haushaltsgegenstände im Fahrzeug mitgeführt. In jedem Paket befanden sich drei Geschirrtücher, teilte die Grenzpolizei Maljevac (Kroatien) mit.

Der Wert der mitgeführten Waren wurde nicht bekanntgegeben, aber die Menge dürfte laut Zollbestimmungen den vorgesehenen Eigenbedarf übersteigen, weshalb die Frau ein Bußgeld von 300 Euro zahlen musste.

Die Geschirrtücher wurden von der Grenzpolizei beschlagnahmt, was noch einmal bestätigt, dass die Einreisebestimmungen in den Schengen-Raum wirklich streng kontrolliert werden.