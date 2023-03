Kontrovers: Kriegsfilm Oluja an Serbiens Schulen

Serbien hat kürzlich einer Empfehlung des Bildungsministeriums entsprochen, wonach Schulen den heimischen Kriegsfilm Oluja zeigen sollen. Der Film, der sich mit dem Leiden des serbischen Volkes in Kroatien während der Militäraktion Oluja 1995 befasst, wurde als „serbischer Kriegsfilm“ vorgestellt.

Im Januar dieses Jahres startete die Kinoveröffentlichung des serbischen Kriegsfilms „Oluja“ unter der Regie von Milos Radunovic. Der Film behandelt das tragische Schicksal der serbischen Bevölkerung, die während der Militäroperation Oluja im Jahr 1995 aus den Gebieten Dalmatiens, Lika, Banija und Kordun vertrieben wurde, wo sie seit Jahrhunderten lebten. Die Produktionsfirma Omega Production aus Belgrad betont in ihrer Begründung, dass es in der serbischen Kinematografie bisher nur wenige Werke gibt, die den historischen Ereignissen während des Zerfalls des jugoslawischen Staates gewidmet sind. Daher habe der Spielfilm „Oluja“ eine besondere Bedeutung.

In einer Erklärung für die Zeitung Danas sagte die stellvertretende Vorsitzende des Forums der Belgrader Gymnasien, Ana Dimitrijevic, dass die organisierte Vorführung des Films Oluja für Schüler keine gute Idee sei. Sie sagte, dass man das Leiden des eigenen Volkes nicht vergessen sollte und darüber sprechen muss, aber „wenn wir die Wahrheit, Verantwortung und Versöhnung wollen, müssen wir auch unsere Verbrechen anerkennen, denn dieser Krieg war nicht einseitig“.

Das Ministerium für Bildung Serbiens gab die Empfehlung aufgrund der Meinung des Institutes für die Verbesserung von Bildung und Erziehung ab.

Geteilte Meinungen zur Initiative des Bildungsministeriums

Der Vorsitzende des Bürgerdemokratischen Forums, Zoran Vuletic, reagierte ebenfalls kritisch auf die Initiative des Bildungsministeriums. Er schrieb in seiner Kolumne, dass „solange wir das nicht erledigt haben, werden wir ohne Scham über uns selbst sprechen und alles als eines der am wenigsten prosperierenden Gesellschaften in Europa betrachten“.

Die Initiative des Bildungsministeriums sorgt für viel Diskussion. Während einige die Initiative befürworten, da sie das Leiden des serbischen Volkes nicht vergessen wollen, sind andere der Meinung, dass die Initiative nur zur Aufheizung des nationalen Hasses beiträgt.