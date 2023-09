Ronaldo’s Ballon d’Or Ära endet: Was nun?

Ein historischer Moment im Fußball zeichnet sich ab: Cristiano Ronaldo, der portugiesische Fußballgigant, wurde zum ersten Mal seit 19 Jahren nicht für den begehrten Ballon d’Or nominiert. Mit 19 Jahren wurde Ronaldo erstmals für diesen prestigeträchtigen Preis in Betracht gezogen und hat seitdem bis zu seinem 38. Lebensjahr jedes Jahr die Chance auf den Sieg gehabt.

Cristiano Ronaldo, der als aufstrebender Star von Sporting Lissabon im Alter von 19 Jahren zum ersten Mal für den Ballon d’Or nominiert wurde, hat eine beeindruckende Karriere hinter sich. Vier Jahre nach seiner ersten Nominierung feierte er seinen ersten von insgesamt fünf Triumphen bei der Abstimmung zum Ballon d’Or und etablierte sich damit als einer der größten Fußballer unserer Zeit.

Zwischen 2008 und 2017 war Ronaldo stets unter den Favoriten für den Ballon d’Or – wenn er nicht selbst den Preis gewann, dann ging er an seinen langjährigen Kontrahenten Lionel Messi. Der Argentinier, der 2006 erstmals nominiert wurde und in diesem Jahr erneut zu den Favoriten zählt, teilt sich mit Ronaldo die Vorherrschaft in der Welt des Fußballs.

Die Dominanz dieser beiden Ausnahmetalente wurde nur zweimal unterbrochen: 2018 durch Luka Modric und 2022 durch Karim Benzema. Ihre Leistungen sind ein Zeugnis für die hohe Qualität und den Wettbewerbsgeist, der in der Welt des Fußballs herrscht.

Mit fünf Siegen für Ronaldo und sieben für Messi bleibt die Frage offen, wer in diesem Jahr den begehrten Ballon d’Or mit nach Hause nehmen wird. Die Antwort darauf wird am 30. Oktober enthüllt.