Dieser serbische Fußballspieler ist besser als Messi und Ronaldo (FOTO)

Dieser serbische Fußballspieler ist derzeit sehr beliebt. Das stellt der Mittelstürmer auch bei der Nationalmannschaft unter Beweis – inklusive Jubiläum und Aufstieg.

Die serbische Fußballmannschaft gelangte mit einem 2:0-Sieg in Norwegen auf den ersten Platz in der Gruppe „H“ und sicherte sich damit den Einzug in die A-Gruppe der Nations League im nächsten Zyklus.

Aktuell ist Aleksandar Mitrović auch in der Premier League sehr gut unterwegs. In sieben Spielen traf der Serbe bereits sechsmal. Fulham steht auch dank dieser Treffer auf Rang sechs in der englischen Liga.

Mit dem Erfolg in Oslo, der von Dusan Vlahovic und Aleksandar Mitrovic erzielt wurde, und einem vorwiegend hochwertigen Spiel, hat sich Serbien einen Platz in der zweiten Runde bei der Auslosung für die Qualifikation für die EURO 2024 gesichert, die im Oktober stattfinden wird. Dies war Mitrovics 50. Jubiläumstor im Trikot der Nationalmannschaft.

Nicht einmal der erfolgreiche Haaland konnte die serbische Nationalmannschaft “verunsichern”, und die Fans freuten und erwarten ähnliche Erfolge nicht nur bei dieser Qualifikation, sondern auch bei der Weltmeisterschaft, die in Katar ausgetragen wird. Brasilien, Schweiz und Kamerun warten dort auf Serbien.