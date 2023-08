Schockierendes Video: Kind auf Hochhausvorsprung! (VIDEO)

In Zhengzhou, Provinz Henan, China, hat eine Nachbarin am 12. August einen beunruhigenden Vorfall gefilmt. Ein Junge versteckte sich auf einem Vorsprung im 5. Stock eines Hochhauses vor einem anderen Kind. Das Video, das die Nachbarin aufnahm und in sozialen Netzwerken verbreitete, zeigt auch eine erwachsene Person, die den Jungen auffordert, in die Wohnung zurückzukehren.

Am 12. August in Zhengzhou, einer Stadt in der chinesischen Provinz Henan, hat eine aufmerksame Nachbarin einen beunruhigenden Vorfall mit ihrer Kamera festgehalten. Sie lebt gegenüber eines Hochhauses, in dem sich ein Junge auf einem Vorsprung im 5. Stock versteckte. Der Junge hockte neben der Klimaanlage unter dem Fenster seiner Wohnung, während ein anderes Kind ihn suchte.

Die Nachbarin, schockiert von der Szene, nahm das Geschehen auf Video auf. In der Aufnahme ist zu sehen, wie eine erwachsene Person im Fenster erscheint und den Jungen auffordert, in die Wohnung zurückzukehren.

Nachdem sie das Video aufgenommen hatte, alarmierte die besorgte Nachbarin die Sicherheitskräfte des Gebäudes. Diese informierten daraufhin die Eltern des Kindes und versprachen, die Überwachung zu verstärken, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Das Video verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken und gelangte schließlich auch zur Polizei. Die Beamten warnten die Eltern eindringlich, auf ihre Kinder aufzupassen und sie davon abzuhalten, solche gefährlichen Orte beim Versteckspielen aufzusuchen.