Kroate zuckt im Bus aus: Wiener schlägt ihm Zähne aus

Am Dienstagabend spielten sich wilde Szenen in einem Linienbus in der Wehlistraße in Wien-Leopoldstadt ab.

Ein 36-jähriger Kroate soll einen Fahrer eines öffentlichen Linienbusses mit dem Umbringen bedroht haben. Ein bis dato unbekannter Fahrgast bekam diese Bedrohung mit und attackierte daraufhin den 36-Jährigen mit Faustschlägen, wodurch er verletzt wurde. Der Busfahrer stoppte das Fahrzeug und alarmierte sofort die Polizei.

Der unbekannte Fahrgast war beim Eintreffen der Polizisten nicht mehr vor Ort. Der 36-Jährige war gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und beschimpfte diese. Weiters bedrohte er vor den Polizisten den Busfahrer erneut mit dem Umbringen.

Festnahme

Nach einer notfallmedizinischen Versorgung durch einen Wiener Rettungsdienst wurde der 36-Jährige in häusliche Pflege entlassen.

Nach der Behandlung durch den Rettungsdienst beschimpfte er die Polizisten abermals und bedrohte sie mit dem Umbringen. Er wurde vorläufig festgenommen. Gegen die Festnahme wehrte er sich gewaltsam.

Ein mit dem Mann durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Bei der Vernehmung zeigte sich der Tatverdächtige nicht geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.