Influencer’s Ferrari F8 verbrennt in dramatischem Vorfall!

Cody Detwiler, ein bekannter Influencer mit fast sechs Millionen Abonnenten auf YouTube, erlebte kürzlich einen dramatischen Vorfall. Sein brandneuer Ferrari F8, im Wert von 400.000 Dollar, und ein gemieteter Van gingen innerhalb weniger Minuten in Flammen auf. „Es tut mir leid, euch alle informieren zu müssen, dass mein Ferrari und der gemietete Van kürzlich ausgebrannt sind“, teilte der 25-Jährige seinen Fans mit.

Der Vorfall ereignete sich in Waco, Texas. Detwiler filmte sich dabei, wie er mit seinem neuen Wagen durch ein leeres Maisfeld raste. Plötzlich fing sein rechter Reifen Feuer. Wir sind von der Straße abgekommen, wir sind in ein Maisfeld gefahren, die Fahrzeuge brennen, wir brauchen dringend Feuerwehr“, hört man einen von Detwilers Freunden am Telefon zu den Polizisten sagen. Innerhalb von nur fünf Minuten brannten beide Fahrzeuge bis auf die Grundmauern nieder.

Trotz des dramatischen Vorfalls zeigte sich Detwiler gelassen. „Ich kümmere mich nicht um die Autos. Solange es sich nicht auf das Gras ausbreitet“, sagte er während des Vorfalls. Später fragte er seinen Freund: „Habe ich überhaupt eine Versicherung für dieses Auto?“

Einige Fans spekulierten, dass Detwiler den Vorfall inszeniert haben könnte, um mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Der Influencer wies diese Behauptungen jedoch entschieden zurück. „Nein, das war nicht inszeniert. Jeder, der Körpersprache lesen kann, kann sagen, dass das echt war“, betonte er.

Detwiler, der ein geschätztes Nettovermögen von fünf Millionen Dollar hat, scheint sich nicht allzu sehr um den Verlust seines Autos zu sorgen. Er plant bereits, seinen ausgebrannten Ferrari durch einen neuen zu ersetzen. Sein Video über den Vorfall hat in nur wenigen Tagen über fünf Millionen Aufrufe auf YouTube gesammelt.