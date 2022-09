Wohnung im Central Park Tower kostet 250.000 Dollar

Das moderne Triplex befindet sich auf dem Central Park Tower in New York und ist der teuerste Wohnkomplex in den USA. Es umfasst 1.750 Quadratmeter.

Der Central Park Tower ist das höchste Wohngebäude der Welt. Das Luxus-Penthouse ist ein echtes Wohnjuwel, das sich über drei Stockwerke vom 129. bis zum 131. Stock erstreckt.

Es ist vom Boden bis zur Decke von Glaswänden umgeben, hat sieben Schlafzimmer, elf und mehr Badezimmer, zwei Küchen und mehrere Wohnzimmer.

Alle Etagen sind durch eine skulpturale Treppe verbunden, die interessanteste ist die 140 Quadratmeter große Terrasse mit Blick auf den Central Park und den Hudson River.

Der Preis von 250 Millionen Dollar für dieses Penthouse ist hoch, obwohl Gary Barnett, Präsident und Gründer von „Extell Development“, darauf hinweist, dass es viele Kunstwerke gibt, die den Preis von fast 200 Millionen Dollar erreichen, das ist alles nicht zu vergleichen mit 17.000 Quadratmetern Stahl, Glas und Ziegel.

