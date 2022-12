Ein Studio-Apartment im Wert von einer Million Dollar, aber es steht nicht auf dem Boden?! (VIDEO)

Das Unternehmen Storylines baut ein Wohn-Kreuzfahrtschiff, das ab 2025 nonstop um die Welt reisen soll. Die Preise für Wohnungen auf dem „MV Narrative“-Schiff beginnen bei rund einer Million Dollar für ein Studio-Apartment, beziehungsweise eine Garcionerre mit sogenanntem Murphy-Bett.

Und was erwartet diejenigen, die eine Million Dollar teure Wohnung auf einem Kreuzfahrtschiff kaufen?

Für eine Million Dollar bekommt man ein 22 Quadratmeter großes Studio-Apartment, das sog ‘Storage Units’, Kleiderschrank und TV. Anstelle eines Schlafzimmers oder einer Trennwand, die das Wohnzimmer vom Schlafbereich trennt, bietet das Studio-Apartment jedoch ein Schrankbett (Murphy-Bett), sodass das Bett bei Nichtgebrauch in der Wand verstaut werden kann.

Arbeiter, die vom Schiff aus arbeiten und sich auf das WLAN von Narrative verlassen, können den Arbeitsbereich des Schiffs nutzen oder private Büros mieten. Aber wenn Sie lieber von zu Hause aus arbeiten möchten, können Sie jederzeit den Tisch und zwei Stühle direkt gegenüber vom Bett benutzen. Eine kleine Bar trennt diesen Wohnraum vom Badezimmer, das keine Badewanne hat.

Außerdem enthält der Kaufpreis des Studio-Apartments nach Angaben des Unternehmens keine monatlichen „Wohngebühren“ von etwa 2.478 Euro pro Person in einer Zwei-Bett-Einheit. Diese Kosten decken die Speisen und Getränke des Tages in den 20 Restaurants und Bars des Schiffes, medizinisches Personal, Schwimmbäder, einen Vergnügungspark, eine Bowlingbahn und – ein Fuß-Wellness-Center, das laut Storylines das größte seiner Art auf See ist.

Storylines baut die MV Narrative mit 18 Decks, die das erste luxuriöse Wohn-Kreuzfahrtschiff sein wird, das auf unbestimmte Zeit um die Welt reisen wird. Das Schiff und seine 1.000 Passagiere/Bewohner werden diese einzigartige lebenslange Reise erst 2025 antreten, und es ist interessant, dass viele Wohnungen, ganze Decks, bereits ausverkauft sind.

