Ivana Knöll erobert die sozialen Netzwerke mit neuem Strand-Video! (VIDEO)

Kurz nach der Veröffentlichung von Fotos mit dem berühmten amerikanischen Rapper Drake und dem Hollywood-Schauspieler Jamie Foxx steht Ivana Knöll wieder im Rampenlicht.

Diesmal veröffentlichte die attraktive Kroatin ein Video auf Instagram, in dem sie in knappem Bikini im flachen Meer liegt, während sie von den Wellen umspült wird. In dem Video kommt ihr wohlgeformter Körper sehr gut zum Ausdruck, ganz besonders ihr Hintern im Tanga.

„Schaut sich Drake das hier an?“, „Das hat hundertprozentig der Rapper gefilmt“, „Perfekte Frau“, „Super-Frau“, sind nur einige der Kommentare der Follower.

Ivana Knöll hat die Weltmeisterschaft in Katar mit ihren Auftritten markiert. Über ihre heißen Outfits berichteten viele internationale Medien. Während ihres Aufenthalts in Katar konnte sie auf Instagram bis zu drei Millionen Follower sammeln und genießt nun ihre Popularität in vollen Zügen.