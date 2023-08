Vater begibt sich auf Fußreise für kranken Sohn

Eine bewegende Reise der Hoffnung und des Glaubens: Dusan Sipic, Vater des sechsjährigen Despot, der mit ernsthaften Gesundheitsproblemen zu kämpfen hat, begibt sich auf eine Fußreise zum serbisch-orthodoxen Kloster Ostrog in Montenegro. Sein Ziel: Für seinen Sohn und andere Kinder zu beten, die ähnliche Herausforderungen meistern. Währenddessen macht Despot dank Stammzelltherapie in der Türkei bemerkenswerte Fortschritte.

Despot Sipic, ein sechsjähriger Junge aus Serbien, kämpft mit zwei schweren Diagnosen. Geboren im Jahr 2017 in Belgrad, wurde er früh geboren, was zu einer verlangsamten Entwicklung seiner psychomotorischen Funktionen und einer Unfähigkeit zu sprechen führte. Trotz anfänglicher normaler Entwicklung, bemerkten die Eltern Veränderungen bei Despot, eine Verzögerung in der Entwicklung. Despot hörte auf zu sprechen und drückte seine Unzufriedenheit durch Weinen und Wutanfälle aus.

Er begann für seinen Sohn und andere Kinder, deren Eltern wir kennen und mit denen wir uns treffen, zu beten“, erzählt Marina Sipic, Despots Mutter. In der Hoffnung auf Heilung und Segen für seinen Sohn und andere Kinder, die ähnliche Kämpfe durchmachen, hat sich Dusan Sipic, Despots Vater, auf eine Fußreise zum serbisch-orthodoxen Kloster Ostrog in Montenegro begeben. „Er hatte diese Idee und ich glaube, nicht jeder kann das tun. Er hat sich entschieden und gesagt: ‚Ich gehe, um den Segen für mein Kind und die anderen Kinder, mit denen Despot behandelt wird, zu holen'“, erzählt Marina.

Despot wird in der Türkei behandelt, wo er bisher acht Stammzellbehandlungen erhalten hat. Die nächste ist im Dezember geplant. „Despot erhält Stammzellen in der Türkei und er ist jetzt sehr anders als vor einem Jahr. Er hat jetzt seine achte Therapie erhalten, die neunte wird Ende Dezember kommen. Die Stammzellen haben ihn in jeder Hinsicht verändert. Er hat immer noch Probleme mit dem Verständnis und der Sprache, aber man sieht Fortschritte. Früher hatte er Angst vor Tieren, wusste nicht, wie man mit Spielzeug spielt, hatte keinen Augenkontakt, reagierte nicht, wenn man ihn rief, konnte keinen Stift halten, aber jetzt ist alles anders“, betont Despots Mutter.

(Foto: Printscreen/Facebook)

Die Familie Sipic ist jedoch nicht in der Lage, die notwendigen finanziellen Mittel für Despots weitere Behandlung selbst aufzubringen. Sie wenden sich daher an alle humanen Menschen um Hilfe. Despot benötigt Geld für Behandlungen, Stammzelltherapien, logopädische und defektologische Behandlungen, Delfin- und Hydrotherapien, sensorische und taktile Stimulation, hyperbare Kammern, Tomatis-Methoden, Laboranalysen sowie Reisekosten und Unterkunft.