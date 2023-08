14-jähriger Schulmassaker-Täter setzt Ausbildung online fort

Ein 14-jähriger Junge, der in einer psychiatrischen Klinik untergebracht ist, nachdem er neun Menschen in seiner Schule getötet hat, wird seine Ausbildung online fortsetzen. Der Unterricht wird nach einem Modell abgehalten, das während der Coronavirus-Pandemie entwickelt wurde.

Am 3. Mai tötete der damals 13-jährige Junge neun Mitschüler und Sicherheitspersonal in der Grundschule „Vladislav Ribnikar“, in der er ein Schüler der siebten Klasse war. Nach dem Verbrechen wurde er in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen.

Der Junge, der inzwischen 14 Jahre alt ist, hat zugegeben, das Schulmassaker begangen zu haben. Er behauptet, dass die Opfer nicht seine Freunde waren und dass er die Idee für das Verbrechen bekam, als er eine Dokumentarserie sah. Er nahm die Pistole seines Vaters und beging das Verbrechen.

Der Junge wird seine Ausbildung in der speziellen Schule „Dr. Dragan Hercog“ fortsetzen, nach dem Modell, das während der Coronavirus-Pandemie angewendet wurde. Der Unterricht wird aus der Ferne organisiert und der Junge wird den Unterricht alleine über den Computer verfolgen. Allerdings wird er den Computer nicht für andere Zwecke nutzen können.

Die Mutter des Jungen hat die Zustimmung zur Unterbringung ihres Sohnes in der Klinik unterzeichnet und einen Brief geschickt, in dem sie verlangt, dass er seine Ausbildung fortsetzt. Da die Grundausbildung obligatorisch ist und das Lehrerkollegium der Grundschule „Vladislav Ribnikar“ bereits beschlossen hat, ihn von der Schule auszuschließen, in der er das Verbrechen begangen hat, wird er seine Ausbildung in einer anderen Schule fortsetzen.

Der Junge lebt unter streng kontrollierten Bedingungen in der psychiatrischen Klinik. Er darf nicht spazieren gehen oder andere Patienten sehen. Er darf nicht aus dem Zimmer gehen, wann immer er will, und eine Verwandte bringt ihm regelmäßig Dinge. Die Polizei ist ständig in dem Teil des Gebäudes, in dem er untergebracht ist, sowie vor der Klinik selbst im Einsatz.