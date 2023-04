Ein Junge lebte 9 Monate in einem Plastikballon (VIDEO)

Der Junge David Vetter verbrachte 9 Monate im Mutterleib und wurde nur wenige Sekunden nach der Geburt in einen Plastikballon gelegt, aus dem er nie wieder herauskam.



David litt an einer seltenen Krankheit namens SCID (schwere kombinierte Immundefizienz), was bedeutete, dass er kein funktionierendes Immunsystem hatte. David war das dritte Kind seiner Eltern und wurde im September 1971 in Texas geboren. Seine Eltern Carol Ann und David hatten bereits eine Tochter namens Katherine und später einen Sohn namens David Joseph, der in seiner Kindheit an SCID verstarb. Als das Paar erfuhr, dass sie einen weiteren Jungen bekommen würden, sagten die Ärzte, dass es eine 50%ige Chance gab, dass er ebenfalls an SCID leiden würde.



1977 erhielt der Junge ein Geschenk, das es ihm ermöglichte, frei zu laufen. Die Spezialisten glaubten, dass es nur kurzzeitig notwendig sein würde, David in einem sterilen Plastikballon zu halten. Sie nahmen an, dass er bis zu seinem zweiten Lebensjahr geheilt werden würde. Letztendlich wurde er jedoch sein ganzes Leben lang in dem Ballon gehalten, um ihn vor Viren und Bakterien zu schützen, die für ihn tödlich gewesen wären. Das Personal des Texas Children’s Hospital, in dem David seine ersten 5 Lebensjahre verbrachte, fragte sich, ob es ethisch vertretbar war, ein Kind in einem Ballon aufzuziehen, stimmte jedoch letztendlich zu.

(FOTO: YOUTUBE/ KPRC 2 CLICK2HOUSTON)





Alles, was der Junge bekam – Essen, Wasser, Windeln, Kleidung, Bücher – musste sterilisiert und durch Luftlöcher eingeführt werden. Diese Isolationszentren wurden von NASA-Ingenieuren entworfen, die später auch das Anzug für David entwarfen, der einem Astronautenanzug ähnelte, damit er sich frei bewegen konnte. Dank des Raumanzugs, der damals 45.700 Euro wert war, konnte Davids Mutter Carol Ann ihn am 29. Juli 1977 zum ersten Mal umarmen, als er fünf Jahre alt war.



Als medizinische Möglichkeiten fortschritten, gab es neue Hoffnung für David. 1983 schlugen Ärzte ein neues Verfahren vor – eine Knochenmarktransplantation von einem nicht perfekt passenden Spender. Katherine, Davids Schwester, meldete sich freiwillig als Spenderin, um die Krankheit ihres Bruders zu heilen. Leider verstarb David Vetter nach nur vier Monaten im Alter von 12 Jahren an Lymphom, einem Krebs, bei dem später bestätigt wurde, dass er durch das „Epstein-Barr“-Virus in sein System gelangt war, das in dem Knochenmark seiner Schwester schlummerte.

Man glaubt, dass David die letzte Person war, die jemals in einen Plastikballon gesteckt wurde. Das Texas Children’s Hospital eröffnete später das David-Vetter-Zentrum – ein Ort, der der Forschung, Diagnose und Behandlung von Immunmängeln gewidmet ist. Heute gibt es dank des Jungen und seines Erbes Gesetze, die Panels zur Screening von Neugeborenen zulassen, berichtet Brightside.

(FOTO: YOUTUBE/ KPRC 2 CLICK2HOUSTON)





Darüber hinaus werden viele Kinder, die an SCID leiden, frühzeitig diagnostiziert und können jetzt ein gesundes, normales Leben führen. Ein bekannter Arzt sagte: „Was uns David gegeben hat, war eine starke Lektion in vielen Bereichen der Medizin und im Leben“. Die Geschichte dieses Jungen kann auch mehr als 50 Jahre nach seiner Geburt nicht vergessen werden und wie er das Leben von Millionen von Menschen verändert hat. Auf Davids Denkmal steht: „Er hat die Welt nie berührt, aber die Welt hat seine Berührung gespürt.“