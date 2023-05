Schul-Massaker: Vater des Amokläufers festgenommen

Nach einer schrecklichen Tragödie an der Grundschule „Vladislav Ribnikar“ in Vracar (Serbien), bei der ein Schüler der 7. Klasse 8 Schüler und den Hausmeister erschossen und sechs weitere Personen verletzt hat, hat die Staatsanwaltschaft in Belgrad den Vater des Schülers festgenommen. Er wird verdächtigt, ein schweres Verbrechen gegen die öffentliche Sicherheit begangen zu haben und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Wie das serbische Medium Kurir berichtet, wurde der Schüler nach einer Untersuchung im VMA in eine psychiatrische Klinik verlegt. Die polizeilichen Befragungen werden morgen fortgesetzt. Vorsorglich wurden die Mutter des Schülers und seine jüngere Schwester aus ihrem Haus evakuiert.

Zur Erinnerung erklärte der Leiter der Polizeidirektion für Belgrad, Veselin Milic, dass der Schüler in einer Aussage bei der Polizei sagte, er sei ein „Psychopath, der beruhigt werden muss“ und dass er selbst die Polizei angerufen habe, um seine Tat zu melden. „Beim Ausführen der Tat bemerkte er, dass er schwer atmete und er entschied sich, die Polizei anzurufen. Seit ich dem Innenministerium 1998 beigetreten bin, hat niemand von uns jemals so etwas in unserem Serbien gehört oder gesehen, und ich hoffe, dass es sich nicht wiederholt“, fügte Milic hinzu und erklärte, dass das Motiv für das Verbrechen schwer zu ermitteln war.

„In einem Gespräch mit dem Sozialzentrum gab der Schüler an, dass er von der Gesellschaft, in der er lebte, ignoriert wurde und dass er durch sein soziales Leben von der Kommunikation und dem Spielen in der Pause oder auf Klassenfahrten ausgeschlossen war, was ihn dazu brachte, durch seine Gedanken und Handlungen dies zu tun“, sagte Milic, wie Kurir berichtet.