Blutbad in Serbien: Das sagen die Schulkollegen über den Amokläufer

Immer mehr Details und Zeugenaussagen des aktuellen Amoklaufs an der serbischen Volksschule tauchen auf.

„Er hat einen Fünfer in Geschichte bekommen und ist dann durchgedreht. Sonst bekommt er immer Einser und wir nennen ihn Streber“, sagte einer der Schüler der betroffenen Schule des Amoklaufs.

Er hat den Geschichtslehrer erschossen und dann seine Kollegen der Schule, wo er ein Siebtklässler ist. Mit der Waffe seines Vaters hat er den Wachmann und acht Schüler getötet und mehrere Menschen schwer verletzt.

Nach Angaben der Kinder flohen sie in eine Klasse, in der sie sich versteckten.

„Wir hatten Angst, es herrschte Chaos, Panik. Wir haben uns versteckt. Er habe dem Wachmann in den Kopf geschossen“, sagen die schockierten Kinder.

„Ich hörte die Schüsse, einige Schüler gingen sofort in den Gang, um zu sehen, was los war. Alle fingen an zu schreien, es herrschte allgemeine Panik, alle fingen an zu rennen. Als ich herauskam, sah ich ihn, er kam und richtete eine Waffe auf uns alle“ sagte einer der schockierten Schüler unter Tränen, wie serbische Medien berichten.

Das Motiv ist derzeit unbekannt. Die Straßen um die Schule, Kralja Milutina und Svetozara Markovica, sind geschlossen. Staatsanwälte und Polizeikräfte sind noch immer vor Ort.