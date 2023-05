Frau grillt am Balkon und vergiftet zehn Menschen

In Waldkraiburg, einer Stadt in Bayern, sind zehn Menschen in Folge einer Kohlenmonoxidvergiftung erkrankt, nachdem sie auf einem Balkon gegrillt hatten.

Die 44-jährige Frau zündete den Grill an und stellte ihn im Wohnzimmer auf Holzkohle, bevor sie die Balkontür schloss. Dies führte zu schwerwiegenden Folgen, einschließlich einer Kohlenmonoxidvergiftung der Frau, dreier Familienmitglieder sowie eines 14- und 18-Jährigen. Zwei Nachbarn und drei Retter wurde leicht vergiftet.

Laut deutschen Medien wurden die zehn Personen ins Krankenhaus gebracht, während die Frau wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt wird.

Nach dem Vorfall hat die deutsche Polizei erneut betont, dass das Grillen mit Kohle oder Gas in geschlossenen Räumen verboten ist.