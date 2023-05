„Ich bin ein Psychopath“: Der 14-Jährige schockt mit Aussage!

Der 14-jährige Junge, der für das Blutbad an der Volksschule „Vladislav Ribnikar“ in Vracar (Serbien) verantwortlich war, wurde auf dem Schulhof von der Polizei in Handschellen und mit einer Jacke über dem Kopf festgenommen, um sein Gesicht zu verdecken.

Laut serbischen Medien hat er sich der Verhaftung nicht widersetzt und auf Anweisung der Polizei die Waffe fallen gelassen und sich auf den Boden gelegt.

Er soll gesagt haben: „Ich habe geschossen, weil ich ein Psychopath bin“.

Vor Ort haben Schüler bestätigt, dass er vor dem Amoklauf als ruhig und ausgezeichneter Schüler galt.

Zur Erinnerung: Insgesamt wurden acht Schüler und ein Portier getötet, während sechs Kinder und eine Lehrerin verletzt wurden.