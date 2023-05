Schießerei in Belgrader Volksschule: 8 Schüler und ein Wachmann tot

In der Volksschule „Vladislav Ribnikar“ in Belgrad (Serbien) ereignete sich heute Morgen um 8:40 Uhr ein schrecklicher Vorfall: Ein 14-jähriger Junge erschoss einen Wachmann und tötete dabei acht Schüler, während es mehrere Verletzte gab.

Ein Kind befindet sich derzeit auf dem Operationstisch und schwebt aufgrund von Kopfverletzungen in Lebensgefahr.

Zeugenaussage

Die Mutter eines der betroffenen Kinder berichtet gegenüber dem Medium Kurir, dass ihre Tochter erschüttert sei und dass sie gerade zu ihr eilt.

Sie sagte auch, dass alle wegen des Mordes an dem Wachmann Dragan in Tränen aufgelöst seien: „Alle haben immer gesagt, dass er etwas war, an das sie sich immer erinnern würden, und jetzt wurde er vor ihren Augen getötet“.

Wie von einer Freundin ihrer Tochter berichtet, wird das Mädchen operiert. Zwei weitere Kinder befinden sich auf der Intensivstation aufgrund von Schussverletzungen.

Der mutmaßliche Täter, ein Schüler der siebten Klasse, wurde von der Polizei festgenommen. Wie vermutet wird, hat er die Pistole seines Vaters benutzt, um auf Schüler und den Wachmann der Schule zu schießen.

Die Polizei hat alle verfügbaren Kräfte vor Ort und arbeitet daran, alle Fakten und Umstände des Vorfalls zu ermitteln.