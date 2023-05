Schweigeminute in Serbien: Schüler erschreckt Klasse mit Plastikpistole

Am Morgen nach dem Massaker an der serbischen Grundschule „Vladislav Ribnikar“ hat ein Schüler der Grundschule „Jefimija“ in Obrenovac für Aufregung gesorgt. Ein Schulpolizist konnte schnell reagieren, als der Schüler nach der Schweigeminute eine Plastikpistole aus seinem Rucksack holte und einem Mitschüler zeigte. Der Mitschüler wollte die Pistole offenbar wegwerfen, aber ein dritter Schüler nahm sie an sich und begann in der Klasse damit herumzufuchteln.

Die Kinder, die in der Klasse waren, hatten Angst. Der Klassenlehrer und die Sozialdienste wurden informiert und die Polizei handelte prompt, indem sie den Schüler festnahm.

In Vracar hingegen läuft die Trauer nach dem tragischen Massaker weiter.

In allen Schulen in Serbien wurde der Unterricht heute morgen mit einer Schweigeminute begonnen, um den verstorbenen Schülern und Mitarbeitern der Grundschule „Vladislav Ribnikar“ zu gedenken. 3 Tage lang werden die serbischen Schulen um die getöteten Schüler trauern.