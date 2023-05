Amoklauf in Belgrad: Ein Opfer noch immer in Lebensgefahr

Der Direktor der Kinderklinik in der Straße Tirsova in Belgrad, Sinisa Ducic, informierte heute Morgen die Reporter der serbischen Medien Tanjug und RTS darüber, dass das Mädchen, welches nach dem Amoklauf in der Grundschule „Vladislav Ribnikar“ eingeliefert wurde, sich in einem kritischen und lebensbedrohlichen Zustand befindet, während die beiden Jungen, die ebenfalls verletzt wurden, stabil sind und in ein paar Tagen entlassen werden können.

„Eine der Verletzten wurde gestern aufgrund einer Kopfverletzung notoperiert und ist in einem kritischen Zustand auf der Intensivstation. Die Ärzte tun ihr Bestes, um ihr Leben zu retten, doch ihr Zustand ist sehr ernst und es besteht akute Lebensgefahr“, erklärte Ducic.

Dr. Milika Asanin aus dem Klinikzentrum in Belgrad, gab an, dass drei der vier Verletzten, die im Notfallzentrum behandelt wurden, in gutem Zustand sind, wach und ansprechbar. Es handelt sich um einen Schüler, eine Schülerin und ihre Lehrerin. Der vierte Patient hat jedoch schwere Schussverletzungen an Brustkorb, Hals und Wirbelsäule erlitten und befand sich gestern den ganzen Tag im Operationssaal. Sein Zustand ist kritisch, aber er ist wach.

Der Arzt betonte, dass weitere Kontrolluntersuchungen durchgeführt werden müssen, um den Zustand des Patienten objektiv beurteilen zu können und dass das ganze Ärzteteam alles Beste unternimmt und engagiert ist.