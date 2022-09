Wurden Sie zwischen 1980 und 1995 geboren? Die Jüngeren machen sich über Sie lustig, weil Sie diese Dinge tun

Millennials oder Generation Y (geboren zwischen 1980 und 1995) waren den Post-Millennials oder der Generation Z (geboren zwischen 1995 und 2011) in den letzten Jahren ein Dorn im Auge, daher wird TikTok mit Videos von Post-Millennials überflutet, die mit Millennials scherzen. Auch auf anderen sozialen Netzwerken finden sich regelmäßig Posts, in denen junge Menschen überrascht sind, was die Millennials tun.

Dies sind die interessantesten Erkenntnisse der Generation Z darüber, was Millennials regelmäßig tun (ohne es zu merken). Wenn ihr also zwischen 1980 und 1995 geboren wurdet, dann betrifft euch höchstwahrscheinlich Folgendes:

Ihr trinkt sehr viel

Ihr schickt mehrere Nachrichten hintereinander

Ihr liebt Harry Potter

Ihr benutzt GIF-s

Ihr benutzt Emojis (aber nicht ironisch gemeint)

Ihr träumt davon, eurem Kind einen “besonderen” Namen zu geben

Ihr seid süchtig nach Podcasts