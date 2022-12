Dickste Frau der Welt nahm 243 Kilo ab und ist heute eine Schönheit (VIDEO)

Christina Phillips (30) aus dem US-Bundesstaat Mississippi gehörte zu den dicksten Frauen auf der Welt. Im Alter von 22 Jahren nahm sie mehr als 7.000 Kalorien täglich zu sich und wog ganze 338 Kilogramm.

Sie hatte ihre Wohnung seit zwei Jahren nicht mehr verlassen, sie konnte nicht aus dem Bett steigen, jedes Mal, wenn sie ein paar Schritte durch den Raum machte, hatte sie das Gefühl, als würde sie ersticken. Doch dann fasste sie den Entschluss, ihr Leben von Grund auf zu ändern, und nahm unglaubliche 243 Kilogramm ab.

Kristina ist durch ihre Teilnahme an einer amerikanischen Reality Show, in der das Leben von jungen Frauen mit einem Körpergewicht von über 200 Kilogramm vorgestellt wird, bekannt geworden.

“Ich bin in diesem Körper gefangen, in dem ich nicht sein will”, sagte sie damals gegenüber den Produzenten der Sendung.

FOTO: (Screenshot/Youtube)

Für Ihr Gewichtsproblem gab Christina ihrer Mutter und ihrem damaligen Ehemann Zach die Schuld, weil sie zuließen, dass sie zu viel aß und sie mit Fast Food versorgten. Am Ende wandte sie sich hilfesuchend an Ärzte, die ihr erklärten, dass die großen Mengen an Körperfett nur durch eine Operation entfernt werden können. Um sich dem chirurgischen Eingriff unterziehen zu können, musste jedoch sie vorher abnehmen.

Ihre Verwandlung begann 2014 und Kristina ist heute nicht wiederzuerkennen. Sie wiegt 83 Kilo und zeigt ihren schlanken Körper stolz in den sozialen Netzwerken. Sie hatte nämlich vor acht Jahren eine Magenverkleinerung, diese reichte allerdings nicht, so dass Körperfett an gewissen Körperstellen entfernt werden musste.

Wie die US-amerikanischen Medien damals berichteten, mussten die Ärzte von den Beinen der jungen Frau jeweils 20 Kilogramm Fettgewebe herausschneiden.

Scheidung nach der OP

Nach den Operationen und der Reha setzte Christina ihre Diät fort und verlor in den nächsten zwei Jahren rund zwei Drittel ihres ursprünglichen Gewichts. Dieser Erfolg bescherte ihr jedoch neue gesundheitliche Probleme. Aus Angst vor dem Zunehmen weigerte sie sich tagelang zu essen.

„Jedes Mal, wenn der Zeiger auf der Waage anzeigte, dass ich wieder zugenommen hatte, aß ich tagelang nichts mehr. Ich hatte Angst, dass ich wieder in der Wohnung gefangen sein würde und nie wieder normal leben könnte“, sprach Christina ehrlich über ihre Ängste.

Und während die Kilos weiter purzelten, trat eine Reihe anderer Probleme auf. Sie hatte keine Unterstützung durch ihren Ehemann Zach, sie stritten sich ständig, was sie deprimierte und ihr Angstzustände verursachte.

„Auf einmal wurde mir klar, dass dies mein Kampf war und ich mich auf Zach nicht verlassen konnte“, ergänzte sie.

Das Paar ließ sich scheiden, aber Christina ließ sich durch die Scheidung nicht von ihrem Ziel abbringen, bis sie ein normales Körpergewicht erreichte.

Glücklich und zufrieden

In der Zwischenzeit verliebte sie sich erneut und brachte zwei Söhne zur Welt. Zum Glück hatte sie während der beiden Schwangerschaften auf ihre Ernährung geachtet und nicht zu viel zugenommen.

„Früher konnte ich nicht gehen, ich kam schon nach wenigen Schritten außer Atem. Jetzt fühle ich mich großartig, ich kann alles machen, was mir in den Sinn kommt, und das ist einfach toll“, meinte Christina, die heute eine glückliche und zufriedene Mutter zweier Söhne ist.

Sie posiert gerne und stellt ihre Fotos in den sozialen Netzwerken, wo sie für Aussehen viele Komplimente bekommt. Alle alten Fotos, die sie in ihrer fettleibigen Phase zeigen, hat sie gelöscht, weil sie an diese Zeit nicht erinnert werden möchte.

„Du siehst unglaublich aus. Du bist meine Inspiration.“

„Wenn du es kannst, kann ich es auch. Danke, dass du deine Erfahrungen mit uns teilst.“

– Du bist so schön und inspirierend, dass ich dir das schreiben musste. Danke, dass du es geschafft hast, abzunehmen“, lauten einige von vielen ermutigenden Kommentaren in den sozialen Netzwerken.