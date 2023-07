Wien Simmering: Frau in Wohnung tot aufgefunden

Unter dem Schatten des ungewissen Todes, erwacht Wien am Dienstagmorgen mit der tragischen Nachricht über den Tod einer jungen Frau (späte Zwanziger) in Simmering:

„Ein Mann wurde festgenommen“, sagte Dittrich und fügte hinzu, „die Todesursache war allerdings zunächst unklar – die Gerichtsmedizin konnte vorerst nicht feststellen, ob tatsächlich Fremdverschulden vorliegt.“

In der behaglichen Stille einer Obdachlosenunterkunft teilte die junge Frau das Zimmer mit einem Mann, der zwei Jahre jünger war als sie. Berichten zufolge erklärte der Mann, dass er die Nacht neben der Frau verbrachte.

„Er gab an, er habe sich neben ihr schlafen gelegt. Als er aufwachte, sei die Frau tot gewesen.“ Ein Mitarbeiter der Obdachlosenunterkunft fand schließlich ihre leblose Leiche.

Zur Überraschung vieler trug die junge Frau keine sichtbaren Verletzungen, gemäß den Informationen des Kuriers. Eine Ausnahme bildeten jedoch einige Einblutungen im Augenbereich, deren Ursache zu diesem Zeitpunkt unbestimmt blieb.

In Anbetracht der Unklarheiten hinsichtlich des Todesfalls sollte die Gerichtsmedizin eine Obduktion durchführen. ,,Genauere Informationen über die Todesursache werden erst mit dem Ergebnis der Obduktion vorliegen“, hieß es Dienstagvormittag von der Polizei.

Dies ist die jüngste Tragödie in einer erschreckenden Reihe von Frauenmorden in Österreich, die das Land dieses Jahr erschüttert haben. Ungeachtet der vorherrschenden Dunkelheit bleibt Österreich in ständiger Erwartung von Antworten, die nur die am Mittwoch stattfindende Obduktion liefern kann.