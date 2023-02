Serbe ermordet seine Ehefrau am Valentinstag

Ein serbischer Staatsbürger (43) hat am Dienstag, am Valentinstag, in Köln seine ebenfalls aus Serbien stammende Ehefrau (42) und anschließend sich selbst getötet. Wie Balkanmedien berichteten, wurden ihre Leichen in ihrer Wohnung im Stadtteil Lindental gefunden.

Nach ersten Informationen wollte die unglückliche Frau die Scheidung, womit ihr Mann nicht einverstanden war. Danach tötete er sie.

Deutsche Inspektoren untersuchen noch, wie es zu der Tragödie kommen konnte.

Das ist kein Einzelfall

Vor wenigen Wochen, genauer gesagt am 23. Januar, hat ein anderer serbischer Staatsbürger in Deutschland einen Mord begangen. Wie Medien damals berichteten, ereignete sich der Mord in Markdorf.

Nach Informationen deutscher Medien spielte sich alles auf dem lokalen Markt ab. Nach ersten Informationen arbeitete die Unglückliche auf dem Markt, als ihr Mann sichtlich betrunken kam und eine Waffe zog. Er feuerte einen Schuss auf sie ab, und die Unglückliche fiel sofort auf den Boden. Kunden und andere Verkäufer kamen ihr sofort zu Hilfe und versuchten, sie wiederzubeleben. Leider war es für sie bereits zu spät, selbst die Notärzte konnten ihr nicht helfen. Der Mörder stieg in der Zwischenzeit in ein Taxi und fuhr davon. Es wurde sofort eine Fahndung nach ihm eingeleitet und der Mann wurde am Sonntag festgenommen.

Leider sind dies keine Einzelfälle, und die Zunahme von Frauenmorden ist eines der größten Probleme, das den Balkan seit Jahren erschüttert, insbesondere Serbien, wo 2022 26 Frauen getötet wurden.